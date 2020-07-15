Вышел трейлер "Красотки в ударе" от сценаристки "Звоните ДиКаприо!"

На YouTube-канале SonyPicturesRU опубликован трейлер российской комедии "Красотка в ударе".

Синопсис ее выглядит следующим образом: Полина - обычная девушка, у нее "заурядная внешность, проблемы дома и на работе, встречи с одноклассниками по случаю". Но однажды девушка понимает, что "проснулась настоящей красоткой, и теперь перед ней открыты все двери!.." Или ей это только кажется?

В любом случае - уверяют создательницы картины - чтобы быть по-настоящему счастливой, нужен всего лишь бодипозитивчик - принять себя такой, какая ты есть.

Режиссер - дебютирующая в постановке полного метра актриса Яна Гладких. Сценарий - Евгения Хрипкова ("Звоните ДиКаприо!", "Ёлки последние", "(НЕ) Идеальный мужчина").

В ролях: Юлия Александрова (Марина из "Звоните ДиКаприо!"), Андрей Бурковский (Лев из "Звоните ДиКаприо!"), Лариса Кокоева ("Магомаев"), Максим Блинов ("Союз Спасения"), Яна Кошкина ("Домашний арест").

В кино - с 13 августа.