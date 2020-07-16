Болтон не исключил встречи Трампа и Ким Чен Ына в октябре

По словам Болтона, американский президент, выступая в роли "миротворца" на Корейском полуострове, намерен укрепить свой рейтинг накануне голосования, намеченного на 3 ноября. В интервью японской газете Nikkei бывший советник Трампа оценил вероятность такого саммита как весьма высокую, отметив, что это своеобразный козырь, который приберегают на самый конец избирательной кампании кандидаты на пост президента США.

Болтон работал советником президента США с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. Он вступил в жесткую дискуссию с Трампом по поводу политики США в Афганистане и со скандалом покинул Белый дом, выпустив сенсационную книгу "Комната, где это произошло". В ней он, в частности, высказывает мнение, что Северная Корея усилит провокации перед ноябрьскими выборами в США.

Как передает NBC News, Болтон "с презрением относится к любому варианту дипломатии с Северной Кореей". Его мнение на этот счет известно уже много лет, еще со времен администрации Джорджа Буша-младшего, когда он занимал пост заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями, а затем постоянного представителя США в ООН.

Именно Болтон отговаривал Трампа от встреч и установления каких-либо доверительных отношений с северокорейским лидером. Однако Трамп неизменно шел наперекор рекомендациям своего советника и назвал Кима "приятным парнем".

По мнению Болтона, Трамп намерен получить политическую выгоду от "драматической октябрьской сделки" по денуклеаризации на Корейском полуострове. При таком развитии событий, отметил бывший советник президента США, глава Белого дома сможет претендовать на крупную внешнеполитическую победу, претендуя на Нобелевскую премию мира. В Пхеньяне ранее заявляли, что в проведении такой встречи осенью заинтересован исключительно Вашингтон.