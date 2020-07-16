Что должен знать каждый автопутешественник

Росстандарт решил дать автолюбителям некоторые рекомендации, которые помогут избежать неприятностей во время путешествий.

В список советов вошли следующие пункты: заправка топливом, перевозка детей и безопасность автомобиля.

В агентстве советуют заправлять свою машину только на проверенных АЗС, а также руководствоваться рекомендациями автопроизводителя по выбору топлива. Росстандарт уже рассказывал о том, какие автозаправочные станции в России уличили в продаже некачественного топлива.

Также агентство призывает серьезно отнестись к выбору удерживающих устройств для перевозки маленьких пассажиров. Устройства типа "направляющая лямка", различные "адаптеры", "фиксаторы", "корректоры" и "треугольники" не являются полноценными системами безопасности. Желательно использовать автокресла.

Кроме того, перед поездкой следует проверить, не попадает ли автомобиль под отзывную кампанию. Если "железный конь" подлежит ремонту, тогда владельцу необходимо посетить ближайший дилерский центр. Выявленные дефекты устраняются автопроизводителем бесплатно. Как отмечают в Росстандарте, все согласованные с агентством отзывные кампании не имеют срока давности. Автолюбитель может в любой момент обратиться за проведением ремонтных работ.