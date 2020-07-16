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16.07.2020 21:10
Рубрика: Общество

Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине

Текст: Елена Манукиян
У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.

"Нам нет нужды вообще что-либо красть из Оксфорда уже потому, что англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca договорилась с одной из российских портфельных компаний "Р-Фарм" о производстве оксфордских вакцин в России. То есть, вся информация уже передана российскому производителю, включая все технологи и ноу-хау", - сказал Дмитриев в интервью британскому Times Radio.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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В четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании заявил, что якобы российские хакеры атаковали иностранные организации, участвующие в создании вакцин от COVID-19, чтобы получить доступ к данным о разработке и тестировании вакцин.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также рассказал, что в России испытываются свои вакцины, одна из которых показала достаточно высокие результаты. Она разработана российским Институтом имени Гамалеи и ее регистрация, как стало известно на днях, намечена уже на начало августа. Эта вакцина на основе аденовируса. По его словам, все вакцины, которые созданы на основе аденовируса зарекомендовали себя. Вместе с российской их три, две другие разработаны Оксфордским университетом совместно с Astra Zeneca и китайской компанией CanSino Biologics.

Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций заявил, что протестировал на себе и ближайших родственниках российскую вакцину от COVID-19 и уже имеет иммунитет от коронавируса.

"Я был добровольцем, одним из добровольцев, участвовавших в тестах вакцины, которую мы производим. Я вакцинировал себя, мою маму, моего отца и мою жену. И у нас у всех через 20 дней выработались антитела, и их в среднем вдвое больше, чем у человека, болеющего COVID", - сказал Дмитриев.

Он отметил, что его семья сделала прививку, потому что уверена в российской вакцине, разработка которой базируется на вакцине от лихорадки Эбола, уже прошедшей тестирование ранее.

"Но массовая вакцинация в стране начнется с сентября", - добавил Дмитриев.

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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