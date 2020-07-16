Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа

Вторая фаза испытаний вакцины от COVID-19, которую проводит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена уже 3 августа. Об этом сообщил Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он также рассказал об особенностях третьей фазы.

- Третья фаза будет не только в России, но и в ряде других стран. Мы ожидаем регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины уже буквально в августе-сентябре, - цитирует его слова РИА Новости.

Как отметил Дмитриев, третью стадию планируется вести на Ближнем Востоке, в ряде других стран.

В конце прошлой недели стало известно о завершении первой фазы клинических исследований вакцины в Сеченовском университете. Кроме того, еще до старта официальных клинических исследований вакцину первыми в порядке эксперимента ввели себе сотрудники НИЦ имени Гамалеи. Ранее директор института Александр Гинцбург сообщил, что после вакцинации чувствует себя прекрасно.