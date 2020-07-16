Как "убили" один из первых прототипов ГАЗ-3105 "Волга"

"Российская газета" уже рассказывала о заднеприводном ГАЗ-3104, более доступной и укороченной версии полноприводной модели с заводским индексом -3105.

Теперь в Сети распространили архивные снимки самого ГАЗ-3105 1987 года постройки. Он является одним из четырёх прототипов первой серии. Ранние опытные "Волги" от последующих образцов отличались спорным двухэтажным остеклением дверей, оформлением передней части кузова и внутренним убранством.

Данный экземпляр после испытаний был передан в нижегородский Сельскохозяйственный университет в качестве учебного пособия для студентов. На закате 1990-х годов из седана сделали рабочий макет устройства системы полного привода. Сам кузов разрезали и утилизировали. Когда и макет стал учебному заведению не нужен, то оставшиеся агрегаты забрал фанат бренда "Волга" Сергей Дмитриев.

ГАЗ-3105 обладал гармоничным обликом с вышеупомянутыми "двухэтажными" боковыми стёклами, от которых вскоре отказались. Четырёхдверка также имела просторный и комфортабельный кожаный салон с климат-контролем, обогревом сидений, электропакетом.

"Волга" оснащалась постоянным полным приводом с принудительной блокировкой межосевого дифференциала, независимой задней подвеской, дисковыми тормозами, гидроусилителем рулевого колеса. Под капотом продольно располагался перспективный 170-сильный V8 объёмом 3,4 литра. Двигатель агрегатировался с пятиступенчатой "механикой".

В мелкую серию ГАЗ-3105 пошёл в 1992 году. Выпуск продолжался до 1996 года. Производство было свёрнуто из-за неоправданно высокой стоимости автомобиля (около 80 000 долларов). Технически сложный и роскошный седан для правительства разошёлся тиражом 55 машин.