Какие системы действительно снижают мощность двигателя

После нескольких лет езды на автомобиле водитель может заметить, будто мотор стал хуже тянуть. И это может быть правдой: плохая работа некоторых систем снижает мощность двигателя.

Для начала стоит проверить топливный насос и фильтр. Для этого нужно замерить давление на выходе насоса и в системе тонкой очистки. Если проблема подтвердится, то решить ее можно очисткой магистрали или фильтра, а также заменой насоса, если ремонт невозможен.

Еще одна возможная причина - неисправность датчика положения коленвала. Датчик может отправлять команду на подачу топлива несвоевременно, возникают проблемы с зажиганием. В этом случае может загореться лампочка Check engine. Нужно убедиться, правильная ли величина зазора между зубчатым венцом и датчиком, не сдвинулся ли первый, пишет aif.ru. Проблема решается восстановлением нормального контакта. В крайнем случае - заменой датчика.

На мощности мотора могут сказываться засоренные форсунки, которые снижают тягу. Однако бывают и электронные сбои. Их наличие проверяют в мастерской с помощью мультиметра.

Неправильная работа дроссельной заслонки - еще один фактор, влияющий на работу двигателя. Мощность падает из-за снижения поступления воздуха. В этом случае также загорится Check engine" Эта проблема определяется просто: обороты двигателя не падают ниже полутора тысяч. Дроссель можно почистить, а затем восстановить контакты по всей цепи. В редких случаях его придется заменить.

Также лампа Check engine может загореться при поломке датчиков кислорода и топлива, нарушении их контактов. Они связаны с катализатором. Возможно, что барахлит и датчик детонации. Проблема решается простой чисткой контактов. Но в целом стоит проверить всю электроцепь.

Причиной снижения мощности двигателя может быть неисправность клапанного механизма. Компрессия падает в результате того, что газы пробиваются через клапаны. В этом случае стоит отрегулировать зазоры, для этого нужно снимать головку блока цилиндров и смотреть пружины под нагрузкой и без. К поломке могут привести изношенные кулачки распределительного вала.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах неизбежно приводит к потере мощности: виной тому - износ колец и выработка в камерах сгорания.

Ну и самая безобидная причина снижения мощности двигателя - это включенный кондиционер. О чем "РГ", кстати, не так давно рассказывала.