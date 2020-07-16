Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ, от 08.07.2020 № 318-ПГ) (далее - постановление Губернатора Московской области № 108-ПГ) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" дополнить словами ", от 07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации:

1) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "Горячую линию" по номеру телефона 8-800-550-50-30;

2) граждан Российской Федерации в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР);

3) в случае выявления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации;

4) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на срок, указанный в таких постановлениях;

5) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому (в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для временного проживания, - общежитиях, а также в коммунальных квартирах) обязать лиц, указанных в настоящем пункте, обратиться по номеру телефона 8-800-550-50-30 "Горячей линии" для организации изоляции в условиях обсерватора.";

3) в пункте 3 слова "на дому на срок, указанный в подпункте 3 пункта 2 настоящего постановления, либо" заменить словами "по месту жительства (пребывания)";

4) подпункт 3 пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить с 15 июля 2020 года работу детского оздоровительного лагеря "Осташево", детского оздоровительного лагеря санаторного типа "Имени 28 Героев Панфиловцев", социально-оздоровительного отделения детского оздоровительного лагеря "Звонкие голоса", функционирующих на базе филиалов государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области "Социально-оздоровительный центр "Лесная поляна" (далее - оздоровительные лагеря), предусмотрев круглосуточное пребывание необходимого числа работников в оздоровительных лагерях в период проведения смены (21 календарный день) путем обеспечения сменного характера работы, предусмотрев обеспечение работников оздоровительных лагерей в период проведения смены трехразовым питанием;";

5) в подпункте 7 пункта 5 слова ", в парках культуры и отдыха" исключить;

6) в подпункте 1 пункта 10 слова "до 24 июля" заменить словами "до 15 июля";

7) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:

"организации, осуществляющие деятельность в области демонстрации кинофильмов, с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди работников киноиндустрии (Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0189-20), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.05.2020;

проведение с 1 августа 2020 года официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Московской области или с участием исполнительных органов государственной власти Московской области.";

8) в абзаце третьем пункта 24 слово "летнего" заменить словом "дневного";

9) в абзаце третьем пункта 29 слова "25 июля" заменить словами "16 июля";

10) в пункте 31:

абзац первый после слов "(далее - организации отдыха)" дополнить словами "оздоровительные лагеря", после слов "уведомление о готовности объекта организации отдыха" дополнить словами ", оздоровительных лагерей";

абзац второй после слов "Уведомление о готовности объекта организации отдыха" дополнить словами ", оздоровительных лагерей";

абзац третий после слов "Возобновление деятельности организации отдыха" дополнить словами ", оздоровительных лагерей", после слов "о готовности объекта организации отдыха" дополнить словами ", оздоровительных лагерей";

11) пункт 39 изложить в следующей редакции:

"39. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области:

1) обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-2019 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;

2) проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан;

3) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего постановления, а также работников, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

4) при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

5) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего постановления, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

6) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;

7) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.";

12) абзац второй подпункта 17 пункта 40 после слов "летних кафе" дополнить словами ", иными предприятиями общественного питания";

13) в подпункте 3 пункта 41 слова "в подпункте 4 пункта 2" заменить словами "в подпункте 5 пункта 2";

14) в Приложении 3 к постановлению Губернатора Московской области № 108-ПГ:

подраздел 10 раздела I после слов "организации отдыха" дополнить словами ", оздоровительные лагеря";

пункт 4 подраздела 1 раздела II признать утратившим силу.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 7 пункта 1.

Подпункт 7 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







