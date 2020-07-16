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16.07.2020 14:00
Рубрика: Легковые авто

Новый электрокроссовер Skoda сбросил почти всю маскировку

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

В Европе во время дорожных испытаний заметили электрический кроссовер Skoda Enyaq. Фотографии распространил Carscoops.

Тестовый экземпляр снял основной камуфляжный "наряд" (за исключением наклеек на передних фарах, боковине и корме). Ранее прототип электромобиля был обнаружен на дорогах общего пользования в Чехии.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Перспективный Skoda Enyaq iV построен на модульной электрической платформе MEB от Volkswagen.

Модель предложат в пяти версиях. Заднеприводный вариант с одним мотором будет иметь диапазон мощности от 148 до 204 л.с. Полноприводная модификация с двумя электромоторами - 265-306 л.с.

Для электромобиля станут доступны три варианта батареи ёмкостью 55, 62 и 82 кВт*ч. Заднеприводный 204-сильный Enyaq iV сможет преодолеть до 500 километров. Дальность хода "топового" полноприводного Enyaq iV составит 460 километров.

Выпуск Skoda Enyaq iV назначен на конец текущего года. В продаже электрокроссовер появится в начале будущего года.

Фото: www.carscoops.com
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#Skoda