Кроссовер Skoda Enyaq спрятали под маской Suzuki S-Cross

Чешское издание Auto.cz опубликовало порцию новых фото кроссовера Skoda Enyaq, который, очевидно, проходит дорожные испытания на родине бренда.

Автопроизводитель замаскировал автомобиль под Suzuki S-Cross. Хотя с таким же успехом можно утверждать, что новинка Skoda попыталась мимикрировать под хэтч Scala…

На данный момент известно, что Enyaq - первый электрический кроссовер Skoda, поэтому в названии будет приписка iV, которая есть у всех "зелёных" моделей бренда. Новинка создана на архитектуре MEB, которая роднит "чешку" с Volkswagen ID.4.

Предполагается, что дальность поездки на одной зарядке составит порядка 500 км. В базовой комплектации Skoda Enyaq будет иметь один электродвигатель, установленный на задней оси. Также кроссовер предложат с парой электромоторов, обеспечивающих привод на все колёса.

По предварительным данным, отдача агрегатов у самой мощной версии Enyaq составит 306 л.с. Напомним, что эти карты чехи раскрыли во время презентации прототипов Vision iV: полноприводный представили в марте 2019 года в Женеве, более простой - в Шанхае месяцем позже.

Ожидается, что премьера Skoda Enyaq состоится в этом году. Напомним, Skoda готовит к премьере ещё одну модель - кроссовер Kliq.