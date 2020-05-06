Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.05.2020 15:02
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Skoda Enyaq спрятали под маской Suzuki S-Cross

Текст: Константин Руссов
Фото: www.auto.cz Фото: www.auto.cz
Фото: www.auto.cz

Чешское издание Auto.cz опубликовало порцию новых фото кроссовера Skoda Enyaq, который, очевидно, проходит дорожные испытания на родине бренда.

Автопроизводитель замаскировал автомобиль под Suzuki S-Cross. Хотя с таким же успехом можно утверждать, что новинка Skoda попыталась мимикрировать под хэтч Scala…

Фото: Пресс-служба Skoda
До России добрался полноприводный Skoda Karoq, известны цены

На данный момент известно, что Enyaq - первый электрический кроссовер Skoda, поэтому в названии будет приписка iV, которая есть у всех "зелёных" моделей бренда. Новинка создана на архитектуре MEB, которая роднит "чешку" с Volkswagen ID.4.

Предполагается, что дальность поездки на одной зарядке составит порядка 500 км. В базовой комплектации Skoda Enyaq будет иметь один электродвигатель, установленный на задней оси. Также кроссовер предложат с парой электромоторов, обеспечивающих привод на все колёса.

По предварительным данным, отдача агрегатов у самой мощной версии Enyaq составит 306 л.с. Напомним, что эти карты чехи раскрыли во время презентации прототипов Vision iV: полноприводный представили в марте 2019 года в Женеве, более простой - в Шанхае месяцем позже.

Ожидается, что премьера Skoda Enyaq состоится в этом году. Напомним, Skoda готовит к премьере ещё одну модель - кроссовер Kliq.

Фото: www.auto.cz
#Skoda