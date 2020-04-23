Skoda Kliq - так будет называться конкурент Kia Seltos и Hyundai Creta

В базе Министерства промышленности и торговли Индии появился патент на торговое наименование Kliq. Предполагается, что это название припасли для нового "паркетника" марки, дебютировавшего в виде концепта в начале этого года.

Предположение имеет под собой веское основание. Например, названия почти всех кроссоверов Volkswagen начинаются с буквы T, у Skoda нейминг имеет ещё более сложный подход: имена начинаются с литеры K, а заканчиваются на Q: Kodiaq, Karoq, Kamiq. Поэтому Kliq вписывается в существующую модель идеально. Во-вторых, это название может отражать философию "паркетника" - максимальная цифровизация.

Skoda Kliq базируется на модульной архитектуре MQB, точнее, на её бюджетной разновидности A0. Напомним, она также стала основой для Volkswagen Nivus, который, к слову, нарушил стройную логику нейминга кроссоверов немецкого бренда.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Разработка Kliq осуществляется в Индии, производство, как ожидается, будет налажено здесь же. Из Индии автомобили отправятся на экспорт, но география поставок пока не ясна.

В моторную гамму войдут бензиновые TSI объёмом 1.0 и 1.5 литра мощностью 110 и 150 л.с. Первый можно сагрегатировать с 6-ступенчатой МКП или 6-диапазонным "автоматом", для второго будет доступен 7-скоростной "робот". Установки системы полного привода MQB A0 не предусматривает.

В продаже Skoda Kliq должен появиться в середине 2021 года. Главными его конкурентами станут Kia Seltos и Hyundai Creta. Цена на модель составит примерно 10-12 лакхов (1-1.2 млн рублей).