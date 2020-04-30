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30.04.2020 14:11
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen выпустил на тесты "заряженный" кроссовер ID.4

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Издание Motor1 опубликовало фото новой модели Volkswagen - электрического кроссовера ID.4 заряженной модификации GTX. Модель сфотографировали только сзади, но этого оказалось достаточно для идентификации автомобиля.

Во-первых, если сравнивать с официальными фото стандартной версии Volkswagen ID.4, то кроссовер на спайшотах отличается наличием спойлера. Во-вторых, у прототипа на снимках - затонированные фонари с другой графикой. В-третьих, наличие фальш-выхлопа, но есть вероятность, что это всего лишь наклейка, вводящая в заблуждение папарацци.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Ранее "РГ" сообщала, что у электрических моделей Volkswagen появятся "заряженные" GTX-версии. У таких машин по умолчанию будет два электромотора и, соответственно система полного привода. Можно ожидать, что у мощных версий моделей пробег на одной зарядке будет меньше, чем у стандартных.

Премьера Volkswagen ID.4 состоялась в начале марта. Кроссовер полностью не рассекречен - компания показала машину в камуфляже. Производство ID.4 начнётся до конца 2020 года, а GTX-версия, видимо, дебютирует в следующем.

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#Volkswagen