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16.07.2020 15:37
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест Сафронова

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд признал законным арест советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
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Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила без изменения постановление Лефортовского районного суда на содержание под стражей Ивана Сафронова. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Таким образом суд столицы отклонил апелляционные жалобы адвокатов, которые просили изменить Сафронову меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. При этом Мосгорсуд исключил из постановления суда первой инстанции ссылку на то, что Сафронов поддерживал длительное сотрудничество с сотрудником чешской разведки.

Как сообщил журналистам адвокат Иван Павлов, следователи ФСБ во время заседания впервые ознакомили Мосгорсуд и защиту с материалами обвинения содержащими гостайну. Однако, как сообщил защитник, разглашать ее адвокаты не могут.

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