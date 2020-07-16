В Уфе сотрудница приюта предстанет перед судом за унижение детей

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней сотрудницы социального приюта для детей и подростков. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Материалы готовы к передаче в суд.

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемая, исполняя обязанности воспитателя младшей группы, применяла недозволенные методы воспитания к детям, нарушавшим дисциплину.

Она спровоцировала четырехлетнюю девочку ударить трехлетнего мальчика, причем записала это на камеру своего мобильного телефона и разместила ролик в социальной сети.

Девятилетней воспитаннице она заклеила рот скотчем, ударила по рукам линейкой, угрожала наказать, размахивая перед ней удлинителем, при этом громко кричала на ребенка и нецензурно выражалась.

- В результате малолетним воспитанникам причинены физическая боль и нравственные страдания. Обвиняемая признала вину в совершенном преступлении и раскаялась в содеянном, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Башкортостану.

Кстати, следователи выяснили, что девушку приняли на работу, хотя соответствующего образования она не имела и не должна была допускаться к работе с малолетними детьми.

После того, как аморальный поступок стал достоянием гласности, обвиняемую уволили с работы. Директор приюта оставил свою должность по собственному желанию. Пятерых сотрудников приюта привлекли к дисциплинарной ответственности. Малолетним потерпевшим была оказана психологическая помощь специалистами Центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи "Семья".

Следователь внес представление в адрес Министерства труда и социальной защиты населения республики, призвав усилить контроль за подведомственными социальными приютами и детскими домами. В частности, речь идет о более тщательном подборе сотрудников для работы с детьми и рассмотрении вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Старший помощник прокурора Республики Башкортостан Гузель Масагутова добавила, что по факту опубликования видео с детьми бывшая воспитательница привлечена к административной ответственности за разглашение информации с ограниченным доступом, ее руководитель - за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.