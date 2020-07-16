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16.07.2020 06:09
Рубрика: Общество

Молодой да ранний

Старшекурсникам педагогических вузов разрешили работать учителями
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 155(8209)
В России приняли закон, позволяющий студентам педвузов вести занятия в школах. Что это даст юным учителям и образовательным учреждениям - в материале "РГ".
Профессия учителя вряд ли когда-нибудь исчезнет - живое общение с педагогом невозможно заменить компьютерными технологиями. Фото: Татьяна Кравченко Профессия учителя вряд ли когда-нибудь исчезнет - живое общение с педагогом невозможно заменить компьютерными технологиями. Фото: Татьяна Кравченко
Профессия учителя вряд ли когда-нибудь исчезнет - живое общение с педагогом невозможно заменить компьютерными технологиями. Фото: Татьяна Кравченко

Поправки в федеральный закон "Об образовании в РФ" коснутся студентов, которые выбрали направление подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно окончили третий курс. Качество их подготовки должен будет проверить и работодатель. В школах ждут молодежь с воодушевлением.

- Мы двумя руками за, - сообщил "РГ" директор Нижне-Омской средней школы N1 Алексей Гаврилов. - Проблема кадров стоит крайне остро. Нам ощутимо не хватает математиков, учителей иностранного языка, да и других предметов тоже. Чтобы закрыть брешь, педагоги вынуждены работать с повышенной нагрузкой. Студенты, конечно же, стали бы для нас палочкой-выручалочкой. Проблем с адаптацией у них не будет. У нас выстроена профессиональная система наставничества. Каждого окружим заботой и вниманием.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Триста тысяч учителей выйдут из отпуска на ЕГЭ

Университеты также активно поддерживают нововведение.

- Дать возможность студентам работать в школе - правильное решение. И не только потому, что это поможет справиться с кадровой проблемой. Но и потому, что именно молодые учителя лучше других адаптируются в новых условиях, быстрее усваивают современные технологии, активнее внедряют новации в учебный процесс, - пояснила "РГ" проректор по учебной работе Омского государственного педагогического университета Наталья Макарова. - Наш опыт показывает, что профессию учителя, как правило, выбирают те, кто мотивирован на работу в школе. Больших денег здесь не заработаешь, и будущими педагогами, главным образом, движет желание именно учить детей. Ранняя школьная практика для начинающих станет хорошим подспорьем в получении качественного образования.

По словам специалистов, в школах студенты получают доступ к хорошей материальной базе. Сегодня многие лицеи и гимназии оснащены лучше вузов. Здесь создаются кванториумы, точки роста, внедряются электронные ноу-хау. Все это привлекает студентов, раскрывает для них новые возможности.

- Опросы на тему "чего не хватает высшему образованию" показывают, что молодым педагогам не хватает именно практики. Об этом заявляет более половины будущих учителей, - дополняет Наталья Макарова. - Возможность вести уроки начиная с вузовской скамьи решит эту проблему. К тому же у студентов появится стимул более качественно овладевать знаниями. Школа сама подскажет им, куда двигаться, на чем делать акцент в учебе.

В университете заявляют, что будут всячески помогать таким юным учителям, объединив усилия со школами. Адаптируют к школьному вузовское расписание, расширяя возможности онлайн-методик. В случае необходимости сформируют индивидуальные учебные планы. Засчитают школьную деятельность в студенческую практику. Эксперты уверены, что качество подготовки специалистов от этого только выиграет.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Что ждет школы в новом учебном году

Между тем в Омской области ежегодная кадровая брешь составляет порядка 800 учителей. И дефицит будет расти: количество учеников в гимназиях и лицеях увеличивается. Вузы уже реагируют на эту тенденцию. По данным приемной комиссии ОмГПУ, в этом году в университете будет на сорок процентов бюджетных мест больше, чем год назад. Всего на бюджет смогут поступить свыше тысячи абитуриентов.

Тем временем дипломы о высшем образовании уже вручены 1?200 выпускникам Омского педагогического университета. Правда, далеко не все станут учителями. В прошлом году школы приняли 767 молодых специалистов, более сорока процентов из них отправились на работу в село. По данным регионального министерства образования, благодаря гибкой системе стимулов закрепляемость молодых учителей в школах растет, и к настоящему времени превысила восемьдесят процентов. .

Кстати

По данным доклада, подготовленного группой ректоров по заказу Министерства образования РФ, в связи с пандемией Covid-19 на дистанционную форму обучения перешло 80 процентов отечественных вузов. При этом 60 процентов преподавателей признались, что прежде никогда не работали онлайн и до сих пор не имеют для этого достаточных компетенций.

По данным опроса Агентства стратегических инициатив, проведенного в июне 2020 года, более половины студентов не отметили улучшения качества обучения после перехода на "удаленку". Многим не хватает качественной инфраструктуры для дистанционного образования. Более трети респондентов пожаловались на качество и регулярность обратной связи от преподавателей. Тем не менее шестьдесят процентов студентов заявили, что готовы продолжать онлайн-обучение.

Только пятнадцать процентов педагогов считают, что образование стало значительно лучше с переходом на онлайн. Еще шестьдесят процентов преподавателей оно не устраивает.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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