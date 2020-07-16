Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.07.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Всего 50 штук: Audi привезла эксклюзивный вседорожный "сарай" А6

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Audi объявила о начале продаж в России A6 allroad quattro с приставкой 20 Years Edition. Первые универсалы в лимитированной версии появятся в дилерских центрах марки уже в этом месяце.

A6 allroad quattro 20 Years Edition доступен ограниченной серией в 50 экземпляров. Юбилейное исполнение посвящено двадцатой годовщине появления легендарной модели.

Фото: Пресс-служба Audi.
Audi Q4 Sportback e-tron: новый только кузов

Машина оснащается 249-сильным двигателем V6 TDI объёмом 3,0 литра, системой полного привода quattro и адаптивной пневматической подвеской со специальными настройками шасси. В стандартном положении "сарай" обладает увеличенным до 139 мм клиренсом.

Снаружи эксклюзивный внедорожный универсал получил чёрные корпуса боковых зеркал и такой же логотип бренда. Облик также дополняют оригинальные колёсные диски. На выбор доступны три варианта: 19-дюймовые, 20-дюймовые и 21-дюймовые диски соответственно. Для модели предлагаются и три варианта металлизированной эмали: soho brown, glacier white и gavial geen.

Фото: Пресс-служба Audi.

Внутреннее убранство отличается чёрными спортивными креслами с комбинированной отделкой, алюминиевыми декоративными вставками, накладками на порогах с подсветкой и светодиодным освещением в дверях.

Фото: Пресс-служба Audi.
Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России

Помимо этого, в список оборудования лимитированной серии входят: аудиосистема Bang & Olufsen Premium Sound System с объёмным звучанием, пакет ассистирующих систем "Путешествие", камеры кругового обзора, фары Matrix LED, тиснение allroad на спинках передних сидений и другое.

A6 allroad quattro четвертого поколения в спецверсии 20 Years Edition стоит от 5 377 000 рублей.

Ранее Audi раскрыла стоимость обычного универсала A6 Avant. Цены на пятидверку лежат в диапазоне от 3 311 000 до 4 194 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Audi.
#Audi