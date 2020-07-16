Всего 50 штук: Audi привезла эксклюзивный вседорожный "сарай" А6

Audi объявила о начале продаж в России A6 allroad quattro с приставкой 20 Years Edition. Первые универсалы в лимитированной версии появятся в дилерских центрах марки уже в этом месяце.

A6 allroad quattro 20 Years Edition доступен ограниченной серией в 50 экземпляров. Юбилейное исполнение посвящено двадцатой годовщине появления легендарной модели.

Машина оснащается 249-сильным двигателем V6 TDI объёмом 3,0 литра, системой полного привода quattro и адаптивной пневматической подвеской со специальными настройками шасси. В стандартном положении "сарай" обладает увеличенным до 139 мм клиренсом.

Снаружи эксклюзивный внедорожный универсал получил чёрные корпуса боковых зеркал и такой же логотип бренда. Облик также дополняют оригинальные колёсные диски. На выбор доступны три варианта: 19-дюймовые, 20-дюймовые и 21-дюймовые диски соответственно. Для модели предлагаются и три варианта металлизированной эмали: soho brown, glacier white и gavial geen.

Фото: Пресс-служба Audi.

Внутреннее убранство отличается чёрными спортивными креслами с комбинированной отделкой, алюминиевыми декоративными вставками, накладками на порогах с подсветкой и светодиодным освещением в дверях.

Помимо этого, в список оборудования лимитированной серии входят: аудиосистема Bang & Olufsen Premium Sound System с объёмным звучанием, пакет ассистирующих систем "Путешествие", камеры кругового обзора, фары Matrix LED, тиснение allroad на спинках передних сидений и другое.

A6 allroad quattro четвертого поколения в спецверсии 20 Years Edition стоит от 5 377 000 рублей.

Ранее Audi раскрыла стоимость обычного универсала A6 Avant. Цены на пятидверку лежат в диапазоне от 3 311 000 до 4 194 000 рублей.