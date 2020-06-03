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03.06.2020 13:33
Рубрика: Легковые авто

Audi раскрыла российские цены на "сарай" A6

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Компания Audi объявила о старте приёма заказов на пятидверную модель A6 с приставкой Avant. Автопроизводитель также расширяет моторную линейку Audi A6 и Audi A7 Sportback. Новинки появятся у дилеров марки уже в августе текущего года.

Фото: www.instagram.com/roma_urraco/
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Универсал Audi A6 Avant будет предлагаться с 2,0-литровыми бензиновым или дизельным турбомоторами (190 л.с.) и передним приводом, а также с турбодизелем объёмом 3,0 литра, мощностью 249 л.с. и системой полного привода. Все двигатели работают в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Габаритные размеры A6 Avant: колёсная база 2924 мм, длина 4939 мм, ширина 1886 мм, высота 1467 мм. Объем багажного отделения составляет 565 литров.

Фото: Пресс-служба Audi.

Цены на новую модель лежат в диапазоне от 3 311 000 до 4 194 000 рублей. В стандартное оснащение универсала входит: светодиодные фары и фонари, несколько режимов движения, система курсовой устойчивости ESC, передний и задний датчики парковки, система старт-стоп, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подогрев передних кресел и многое другое.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Кроме того, моторная гамма седана Audi A6 и четырёхдверного купе Audi A7 Sportback пополнится вышеупомянутым 249-сильным трёхлитровым агрегатом. Полноприводная дизельная модификация A6 оценивается в 3 999 000 рублей, A7 Sportback стоит от 4 810 000 рублей.

Ранее сообщалось, что Audi привезла в Россию новые "заряженные" седаны S6 и лифтбеки S7 Sportback. Также до российских дилеров добрался обновлённый кроссовер Audi Q7.

Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.
#Audi