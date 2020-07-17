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Рубрика: Общество

Эксперт: Российские регионы прошли пик эпидемии коронавируса

Все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

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"Конечно, на каждой территории своя ситуация и свои цифры по заболеваемости, но то, что пик позади - очевидно. Идет угасание эпидемии", - цитирует эксперта РИА Новости.

Для наглядности специалисты сгруппировали все регионы страны по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости. Его рассчитывали по методике Роспотребнадзора. Он показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если индекс меньше единицы, то заболеваемость угасает, если больше, то может начать расти.

Российские ученые ведут активную работу по созданию вакцины от нового типа коронавируса. В Сеченовском университете успешно завершилась первая фаза клинических испытаний отечественного препарата. Его разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. А уже в начале августа эксперты ждут результатов второй фазы испытаний.

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