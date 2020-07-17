ГАЗ запатентовал переднюю панель для новой "ГАЗели"

ГАЗ оформил охранные документы на переднюю панель салона для "ГАЗели" следующего поколения NN (New Next). Патент на промышленный образец элемента опубликован в базе fips.ru. "ГАЗель NN" - это преемник нынешнего "Некста", фактически его глубоко модернизированная версия.

Передняя панель перспективной "ГАЗели" имеет полностью новый дизайн с современной "двухъярусной" архитектурой. Вместо универсальных круглых дефлекторов вентиляции в ней применены оригинальные "решетки". Также в эту панель изначально встроена медиасистема с крупным дисплеем. Рычаг КП установлен в нижней части панели - значит, имеет тросиковый привод. Впрочем, рычаги КП с тросиковым приводом устанавливаются и на нынешние "Нексты".

Напомним, экстерьер семейства "ГАЗель-NN" был запатентован в мае 2020 года.

Прототипы "ГАЗели-NN" были представлены на выставке Comtrans-2019. Тогда утверждалось, что диагональ экрана медиасистемы новинки - 9 дюймов, а в оснащении у нее будет в т.ч. комплекс систем помощи водителю ADAS.

Снаружи NN отличается от нынешнего "Некста" новым оперением, которое включает более рельефную панель капота, другой бампер, решетку радиатора и крылья, а также совершенно новые фары (светодиодные и с линзами). Остальная часть кабины / кузова автомобиля прежняя.

Первая модель семейства NN выпускается с конца весны 2020 года - это низкопольный автобус "ГАЗель-Сити". У него новое оперение кузова, но салон пока применяется старый, от "Некста".

Серийное производство полной линейки "ГАЗелей NN" должно начаться в 2021 году.