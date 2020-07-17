Какие моторы получит новый Hyundai Tucson

Портал The Korean Car Blog рассекретил технические характеристики Hyundai Tucson четвёртого поколения.

В линейку двигателей кроссовера войдут 1,6-литровый "атмосферник" (183 л.с.) серии SmartStream, модернизированный 2,0-литровый дизельный мотор R-Engine CRDi. Мощность нынешнего силового агрегата составляет 185 л.с.

Помимо этого, Tucson N Line оснастят 294-сильным двигателем объёмом 2,5 литра T-GDI. Гибридная модификация модели получит бензиновый двигатель 1,6 T-GDI, который работает в паре с 60-сильным электромотором. Суммарная мощность гибридной силовой установки составит 230 л.с.

Дебют нового Hyundai Tucson должен состояться уже в следующем месяце. Ранее были опубликованы "шпионские" фотографии интерьера Tucson с тачскрином в стиле Volvo и Tesla.

Актуальная версия Hyundai Tucson в России представлена с "атмосферниками" мощностью 150 и 184 л.с., а также 2,0-литровым турбодизелем мощностью 185 л.с. Цены на кроссовер лежат в диапазоне от 1 584 000 до 2 384 000 рублей.