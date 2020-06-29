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29.06.2020 11:01
Рубрика: Легковые авто

Новый Hyundai Tucson получит планшет в стиле Volvo и Tesla

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoblog.com Фото: www.autoblog.com
Фото: www.autoblog.com

Эпопея со "шпионскими" фотографиями нового Hyundai Tucson продолжается, на этот раз был запечатлён экран мультимедийной системы, который имеет вертикальную ориентацию.

Отметим, что на ранее опубликованных фото салона нового Hyundai Tucson у модели был другой дисплей мультимедиа. Не исключено, что на новых снимках - Hyundai Tucson в спецификации для Китая, где особенно любят планшеты.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Ожидается, что мировая премьера нового Tucson состоится в этом году. Кроссовер будет создан по мотивам концепта Vision T, представленного в ноябре прошлого года. Возглавит моторную гамму бензиновый турбодвигатель семейства Theta III объёмом 2.5 литра. Также модель впервые в истории будет предложена с гибридной трансмиссией.

Производство нового Hyundai Tucson наладят на заводе в Алабаме, США, где также организуют выпуск соплатформенного пикапа Santa Cruz. В настоящее время на предприятии ведётся подготовка к сборке новинок.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai