Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.06.2020 09:22
Рубрика: Легковые авто

Пикап Hyundai Santa Cruz показался в минимальном камуфляже

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Неоднократно появлявшиеся фото Hyundai Santa Cruz в камуфляже ещё никогда не были столь откровенными: пикап практически обнажил переднюю часть, дав окончательно понять, что он является близким родственником нового Hyundai Tucson.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen пустил клиентов на завод собирать машины

Один из характерных элементов последних моделей Hyundai - решётка радиатора, объединённая с блоком оптики. В случае с Santa Cruz и новым Tucson составной частью "гриля" являются дневные ходовые огни - это решение было продемонстрировано на концепте Hyundai Vision T. Обратите внимание на крупные элементы, образующие узор решётки радиатора.

Ранее "РГ" публиковала фото кузова Hyundai Santa Cruz: на боковинах есть выштамповки, которые говорят о том, что модель создаётся в духе параметрического дизайна, как, например, новая Elantra.

Фото: www.motor1.com

Вряд ли можно рассчитывать на большой объём погрузочной площадки. Напомним, ранее Hyundai рассказывала, что модель послужит для "удовлетворения невысказанных потребностей покупателей нового поколения, в том числе миллениалов" и окажется "пионером нового сегмента".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ не будет выплачивать бонусы рабочим из-за низких продаж

Предполагается, что Santa Cruz оснастят 295-сильным дизелем V6 объёмом 3.8 литра. Пикап будет иметь модификации с системой полного привода.

Согласно официальной информации, сборка модели начнётся в 2021 году на заводе Hyundai в Алабаме, США.

Фото: www.motor1.com
#Hyundai