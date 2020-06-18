Пикап Hyundai Santa Cruz показался в минимальном камуфляже

Неоднократно появлявшиеся фото Hyundai Santa Cruz в камуфляже ещё никогда не были столь откровенными: пикап практически обнажил переднюю часть, дав окончательно понять, что он является близким родственником нового Hyundai Tucson.

Один из характерных элементов последних моделей Hyundai - решётка радиатора, объединённая с блоком оптики. В случае с Santa Cruz и новым Tucson составной частью "гриля" являются дневные ходовые огни - это решение было продемонстрировано на концепте Hyundai Vision T. Обратите внимание на крупные элементы, образующие узор решётки радиатора.

Ранее "РГ" публиковала фото кузова Hyundai Santa Cruz: на боковинах есть выштамповки, которые говорят о том, что модель создаётся в духе параметрического дизайна, как, например, новая Elantra.

Фото: www.motor1.com

Вряд ли можно рассчитывать на большой объём погрузочной площадки. Напомним, ранее Hyundai рассказывала, что модель послужит для "удовлетворения невысказанных потребностей покупателей нового поколения, в том числе миллениалов" и окажется "пионером нового сегмента".

Предполагается, что Santa Cruz оснастят 295-сильным дизелем V6 объёмом 3.8 литра. Пикап будет иметь модификации с системой полного привода.

Согласно официальной информации, сборка модели начнётся в 2021 году на заводе Hyundai в Алабаме, США.