Кузов пикапа Hyundai Santa Cruz дал представление о новой модели

Hyundai Santa Cruz, выход которого запланирован на следующий год, активно тестируется в камуфляжной "броне", которая не позволяет рассмотреть особенности дизайна кузова. Читатель Motor1, пожелавший остаться анонимным, прислал фото остова пикапа.

Обратите внимание на штамповку боковых элементов, которые выполнены в параметрическом дизайне. Напомним, что такие решение впервые дебютировали на новом поколении Hyundai Elantra.

Линия крыла в очередной раз доказала, что Santa Cruz создаётся на базе нового Tucson, готовящегося к дебюту.

Также фото кузова подтверждают подозрения на несостоятельность пикапа как полноценного грузового автомобиля: площадка будет иметь весьма компактные размеры. Скорее всего, грузоподъёмность Hyundai Santa Cruz не превысит 1 тонны. Впрочем, это не минус, а грамотный расчёт, ведь в качестве основной аудитории модели в компании видят миллениалов.

Старт производства, как сообщала Hyundai ранее, намечен на 2021 год. Автомобиль будут выпускать на заводе в Алабаме, на одном конвейере с кроссовером Santa Fe и седанами Sonata и Elantra.