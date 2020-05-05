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05.05.2020 13:53
Рубрика: Легковые авто

Кузов пикапа Hyundai Santa Cruz дал представление о новой модели

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Hyundai Santa Cruz, выход которого запланирован на следующий год, активно тестируется в камуфляжной "броне", которая не позволяет рассмотреть особенности дизайна кузова. Читатель Motor1, пожелавший остаться анонимным, прислал фото остова пикапа.

Обратите внимание на штамповку боковых элементов, которые выполнены в параметрическом дизайне. Напомним, что такие решение впервые дебютировали на новом поколении Hyundai Elantra.

Фото: www.autohausbarth.de
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Линия крыла в очередной раз доказала, что Santa Cruz создаётся на базе нового Tucson, готовящегося к дебюту.

Также фото кузова подтверждают подозрения на несостоятельность пикапа как полноценного грузового автомобиля: площадка будет иметь весьма компактные размеры. Скорее всего, грузоподъёмность Hyundai Santa Cruz не превысит 1 тонны. Впрочем, это не минус, а грамотный расчёт, ведь в качестве основной аудитории модели в компании видят миллениалов.

Старт производства, как сообщала Hyundai ранее, намечен на 2021 год. Автомобиль будут выпускать на заводе в Алабаме, на одном конвейере с кроссовером Santa Fe и седанами Sonata и Elantra.

#Hyundai