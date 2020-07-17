Конгресс США подготовил проект санкций против Турции за российские С-400

В Палату представителей Конгресса США в пятницу внесен законопроект о введении санкции против Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.

Соавторами документа стали республиканцы Майкл Маккол и Адам Кинзингер, а также демократ Эбигейл Спанбергер, передает РИА Новости. В случае одобрения данной инициативы правительственным чиновникам Турции, а также представителям ряда государственных корпораций грозят визовые ограничения, а также различного рода финансовые рестрикции.

Напомним, приобретение российских С-400 в прошлом году спровоцировало острый кризис в отношениях между Турцией и США. Ранее Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая заморозить поставки Турции новейших истребителей F-35.