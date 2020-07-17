Nissan показал бюджетный кроссовер для развивающихся стран

Nissan показал новый бюджетный кроссовер для развивающихся стран, который получил простое и запоминающееся имя - Magnite. Пока перспективная модель носит статус концепт-кара, но это формальность - серийная версия будет иметь минимальные внешние отличия от шоу-кара. Изначально машину проектировали под бренд Datsun, но в мае 2020-го Nissan объявил, что намерен закрыть эту марку из-за ее нерентабельности, поэтому Magnite в итоге показали с ниссановскими значками.

Magnite относится к категории субкомпактных кроссоверов. Экстерьер формируют выразительные объемы и напряженные линии. Оформление передка - с агрессивным настроением, которое задают широкая решетка радиатора и зауженные светодиодные фары.

Интересно выглядят L-образные ДХО в углах бампера, которые переходят в нижнюю панель бампера. К слову, решетка радиатора выполнена в фирменном стиле Datsun - с усеченными углами и массивным хромированным кантом по кругу.

Салон автомобиля не показали, но Nissan обещает, что это будет самый просторный автомобиль в своем классе. Среди предметов роскоши заявлены медиасистема с 8-дюймовым дисплеем, камеры кругового обзора, круиз-контроль, мультифункциональный руль и климат-контроль. Серийный автомобиль будет опираться на модульную платформу Renault-Nissan CMF-A+, которая уже использована для Renault Kwid, Renault Triber, Datsun redi-GO.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Товарный вариант Magnite представят в январе 2021 года, для него предложат два варианта бензиновых двигателей объемом 1,0 л - атмосферный мощностью 72 л.с. или турбированный 95 л.с.

Коробки передач - 5-ступенчатая МКП или бесступенчатый вариатор. Привод - только передний, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе. Целевым рынком для Magnite заявлена Индия, там модель будет производиться и продаваться по цене от 10 000 долларов.

Гипотетически Magnite может появиться и в России - в локализованной ипостаси и адаптированной для нас конфигурации. Во всяком случае, в планах у Datsun в РФ был кроссовер, кроме того, торговая марка Nissan Magnite недавно была зарегистрирована в Роспатенте.

Фото: Пресс-служба Nissan.