"Хабаровского маньяка" направят на психологическую экспертизу в Москву

Мужчину, нападавшего с ножом на прохожих в Индустриальном районе Хабаровска, направят на стационарное психолого-психиатрическое исследование в Москву. Его проведут в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского".

Напомним, 43-летний мужчина, которого в городе окрестили маньяком, наносил прохожим ножевые ранения, гуляя по улицам Хабаровска.

"С декабря 2019-го по февраль 2020 года он напал на четырех прохожих в Индустриальном районе Хабаровска, нанес им ножевые ранения, от которых один из потерпевших скончался", - сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчину задержали 12 февраля, а затем арестовали. Во время обыска у него дома нашли орудие преступления - нож. Совокупностью собранных доказательств подтверждена причастность мужчины к совершенным преступлениям.