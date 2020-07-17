Под Псковом при прокладке кабеля уничтожили тысячелетнее поселение

Возле деревни Горожане Новосокольнического района Псковской области уничтожено поселение Х века. Это произошло при прокладке оптоволоконного кабеля, сообщает Археологическое общество Псковской области.
Случившееся в Археологическом обществе называют актом вандализма. Для прокладки кабеля прорывалась глубокая траншея. Она прошла через весь археологический памятник и разрушила культурный слой.
Возле деревни Горожане имеется поселение Х века. Оно еще ждет полномасштабных раскопок, но проблема, как говорят археологи, в том, что при проведении работ были повреждены остатки построек, нарушена стратиграфия памятника.
Это значит, что когда у деревни начнутся полномасштабные археологические раскопки, специалисты не смогут получить полноценные данные.
Дело в том, что в археологических памятниках основную ценность представляют даже не артефакты, а сам культурный слой. Изучая его специалисты могут ответить на многие вопросы, как жили люди в тот или иной период, с какими городами и странами поддерживали связь, чем занимались, что покупали и что продавали.
В Археологическом обществе говорят, что будут добиваться привлечения прокладчиков кабеля к ответственности.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С начала года псковские археологи фиксируют многочисленные нарушения на памятниках археологии, как в Пскове, так и за его пределами. Последний вопиющий случай вандализма был зафиксирован вчера на широко известном археологическом памятнике эпохи викингов - поселении Горожане Новосокольнического района. При прокладке оптоволоконного кабеля связи было прорыта траншея через весь археологичский памятник. Таким образом, при производстве земляных работ разрушен культурный слой «Поселения у д. Горожане», уничтожены или значительно повреждены несколько остатков построек X в. (судя по характерным следам на отвалах грунта), нарушена стратиграфия памятника. Никто не знает, сколько еще археологических объектов было разрушено связистами? Сколько археологических находок раздавлено тяжелой техникой? Мы будем всеми силами добиваться наказания для нарушителей закона об охране культурного наследия #arheologpskov #археология #нарушение #преступление #поселениегорожане #псковскаяобласть #archaeology #SOS