Под Псковом при прокладке кабеля уничтожили тысячелетнее поселение

Возле деревни Горожане Новосокольнического района Псковской области уничтожено поселение Х века. Это произошло при прокладке оптоволоконного кабеля, сообщает Археологическое общество Псковской области.

Случившееся в Археологическом обществе называют актом вандализма. Для прокладки кабеля прорывалась глубокая траншея. Она прошла через весь археологический памятник и разрушила культурный слой.

Возле деревни Горожане имеется поселение Х века. Оно еще ждет полномасштабных раскопок, но проблема, как говорят археологи, в том, что при проведении работ были повреждены остатки построек, нарушена стратиграфия памятника.

Это значит, что когда у деревни начнутся полномасштабные археологические раскопки, специалисты не смогут получить полноценные данные.

Дело в том, что в археологических памятниках основную ценность представляют даже не артефакты, а сам культурный слой. Изучая его специалисты могут ответить на многие вопросы, как жили люди в тот или иной период, с какими городами и странами поддерживали связь, чем занимались, что покупали и что продавали.

В Археологическом обществе говорят, что будут добиваться привлечения прокладчиков кабеля к ответственности.