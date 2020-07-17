В НАО охранник детсада, где убили ребенка, получил реальный срок

Городской суд Нарьян-Мара приговорил 35-летнего охранника, дежурившего в детском саду "Сказка" в день убийства ребенка, к двум годам шести месяцам колонии общего режима. Он также должен выплатить по 600 тысяч рублей компенсации каждому из потерпевших.

Как сообщил следком Архангельской области и НАО, сотрудник частного охранного предприятия признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что 31 октября 2019 года во время тихого часа охранник, не выходя из своей комнаты, дистанционно открыл входную дверь постороннему человеку. Тот поднялся на второй этаж, вошел в спальню одной из групп и убил ножом шестилетнего мальчика. Воспитательница пыталась не пустить преступника к детям, но он ее оттолкнул.

Экспертиза признала его невменяемым, по решению суда мужчина проходит лечение в психиатрическом стационаре.

Охранник, опыт которого в этой сфере не составлял и двух месяцев, признал вину частично. По его словам, он принял посетителя за отца одного из воспитанников, поэтому беспрепятственно впустил его в здание детсада.

В феврале этого года арбитражный суд Архангельской области аннулировал лицензию ООО "Охранное предприятие "Святогоръ", которое оказывало услуги детскому саду.