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17.07.2020 15:29
Рубрика: Общество

В лагерь "Орленок" приехали дети из девяти регионов

Текст: Ирина Белова

Сегодня стартовала вторая летняя смена во Всероссийском детском центре "Орленок", который находится на Черноморском побережье под Туапсе. На нее собрались более 2,3 тысячи детей из девяти регионов страны.

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"Орленок" первым из федеральных детских центров принял детей из других регионов - кроме Кубани и Адыгеи, туда приехали отдыхать ребята, например, из Москвы, Московской и Ростовской областей, Ставропольского края и Заполярья.

- Это стало возможным благодаря положительному рассмотрению нашего обращения в Роспотребнадзор, - рассказал на своей странице в Facebook генеральный директор "Орленка" Александр Джеус. - Мы очень благодарны за оказанное доверие и осознаем высочайшую степень ответственности, которая ложится на весь коллектив Всероссийского детского центра. Смена продлится 21 день. Надеюсь, она будет яркой, активной, интересной и пройдет без эксцессов.

Напомним, первая летняя смена в "Орленке" из-за пандемии по коронавирусу в этом году началась 1 июля. На ней собрались 1768 детей из Краснодарского края и Республики Адыгея. Смена продлилась две недели. А 12 июля "Орленок" отметил свое 60-летие.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Отдых детей в летних лагерях

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