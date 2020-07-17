В лагерь "Орленок" приехали дети из девяти регионов

Сегодня стартовала вторая летняя смена во Всероссийском детском центре "Орленок", который находится на Черноморском побережье под Туапсе. На нее собрались более 2,3 тысячи детей из девяти регионов страны.

"Орленок" первым из федеральных детских центров принял детей из других регионов - кроме Кубани и Адыгеи, туда приехали отдыхать ребята, например, из Москвы, Московской и Ростовской областей, Ставропольского края и Заполярья.

- Это стало возможным благодаря положительному рассмотрению нашего обращения в Роспотребнадзор, - рассказал на своей странице в Facebook генеральный директор "Орленка" Александр Джеус. - Мы очень благодарны за оказанное доверие и осознаем высочайшую степень ответственности, которая ложится на весь коллектив Всероссийского детского центра. Смена продлится 21 день. Надеюсь, она будет яркой, активной, интересной и пройдет без эксцессов.

Напомним, первая летняя смена в "Орленке" из-за пандемии по коронавирусу в этом году началась 1 июля. На ней собрались 1768 детей из Краснодарского края и Республики Адыгея. Смена продлилась две недели. А 12 июля "Орленок" отметил свое 60-летие.