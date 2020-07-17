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17.07.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

У Haval будет четвертый логотип за семь лет

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Haval Фото: Пресс-служба Haval
Фото: Пресс-служба Haval

Накануне Nissan представил электрокроссовер Ariya, а вместе с ним и новый логотип бренда. Это стало целым событием - слегка переработанному шильдику были посвящены несколько страниц пресс-релиза, а затем и множество материалов в СМИ.

Хотя в Китае и Японии к символизму, по логике вещей, должно быть примерно одинаковое отношение, практика авторынка показывает, что это не так. Изменение эмблемы Haval - а оно происходит уже второй раз за последние полтора года - вообще прошло почти незамеченным. А сама компания посвятила этому лишь пару строк.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Может, дело, конечно, в том, что корректировки оказались не слишком выразительными. Теперь слово "Haval" написано на табличке не темно-серого цвета, а черного. Еще чуть-чуть увеличился размер логотипа. Но с другой стороны, это уже четвертый шильдик за 7 лет существования бренда. Всякий раз форма и начертание остаются прежними, но подложка меняется.

Поначалу эмблем вообще было две - красная и синяя. Первую вешали на автомобили подороже и посолиднее, вторые - на модели (или их версии), предназначенные для молодежной и не слишком притязательной аудитории. Но в 2018 году компания продолжила эту же градацию появлением нового семейства автомобилей F. С тех пор использование двух разных шильдиков потеряло смысл. И в начале 2019-го вместо красных и синих логотипов появились темно-серые. Теперь, спустя полтора года, их вновь заменят.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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- Более современный логотип передает инновационный дух и демонстрирует уверенность бренда, которая ведет в будущее, - прокомментировали в компании. И добавили, что сочетание блестящих букв и черной основы является более перспективным и выразительным, нежели это было ранее.

Первым автомобилем с новым логотипом станет Haval H6. Его официально представят уже в конце июля. Затем такие шильдики станут вешать на все новинки бренда.

#Haval