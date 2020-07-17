Видео: автомобилистка неправильно заехала на АЗС, но не растерялась

Не успели мы вдоволь посмеяться над владелицей Dodge на автозаправке, как интернет предлагает нам новый повод повеселиться. Очередной жертвой американских АЗС стала еще одна девушка, на этот раз за рулем старой Toyota.

Дело происходило в Теннесси (штат в Юго-Восточном центре США). Въехав на АЗС, девушка сразу заметила, что территория заправки неправильно спроектирована: люк бачка ее машины расположен слева, а заправочная колонка со штуцерами почему-то оказалась справа. Что делать? Как быть?

В отличие от героини предыдущего ролика, хозяйка Toyota не стала колесить по АЗС в поисках правильно расположенной колонки, а сразу полезла в багажник. Бензин наливался сначала в 5-литровую пластиковую канистру (кстати, на российских заправках такое бы не разрешили), а уже из нее - в бак машины. 5-6 таких операций и авто заправлено под завязку.

Несмотря на то, что девушка в итоге справилась без посторонней помощи, снявший это на видео водитель и многочисленные комментаторы под видео всласть над ней позубоскалили. "Отчаянные домохозяйки" - поиронизировал какой-то шовинист, не верящий в женщин-водителей как в вид.

А самая жаркая полемика развязалась, как ни странно, на тему политики, ведь до выборов президента США осталось всего 4 месяца и эмоции у обеих противоборствующих политических партий обострены до предела.

"Она (девушка с канистрой - ред.) должна голосовать за Трампа", предположил в комментариях сторонник демократов.

"Она должна голосовать за Байдена", отпарировал республиканец и вряд ли был прав: на предыдущих выборах весь штат отдал свои голоса именно Трампу.