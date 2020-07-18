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18.07.2020 20:55
Рубрика: Происшествия

В КБР увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме

Текст: Ирина Белова

В КБР количество пострадавших при взрыве газа в жилом доме увеличилось до пяти человек. Как рассказали в минздраве региона, сегодня утром Центр медицины катастроф и скорой помощи экстренно доставил в больницы Нальчика и Баксана семью. Ожоги получили мужчина, две женщины, мальчик 2013 года рождения и девочка 2015 года рождения.

Фото: ГУ МЧС по Кировской области
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

"Мужчина 1959 года рождения, получивший ожоги 70 процентов поверхности тела, и женщина 1993 года рождения, получившая ожоги 40 процентов поверхности тела, находятся в шоковом состоянии в реанимации ЦРБ города Баксана и пока нетранспортабельны, - говорится в сообщении. - Мужчина подключен к аппарату ИВЛ. С ожогами 20 процентов поверхности тела в реанимации Республиканской клинической больницы находится женщина 1963 года рождения, ее состояние стабильное".

Двое детей в тяжелом состоянии находятся в реанимации Республиканской детской клинической больницы. Состояние девочки с ожогами 10 процентов поверхности тела стабильное. Мальчик, получивший глубокие ожоги 55 процентов поверхности тела, находится в шоковом состоянии. Он подключен к аппарату ИВЛ.

Врачи борются за жизнь пациентов. Министерство здравоохранения КБР организовало телемедицинские консультации со специалистами Федерального ожогового центра Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. Когда состояние пострадавших станет стабильным, пациентов с наиболее обширными поражениями поверхности тела переведут к нижегородским комбустиологам.

Напомним, первоначально сообщалось о четырех пострадавших. Инцидент произошел сегодня около 06.20 в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома по улице Свободы из-за утечки газа.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Взрывы газа в домах

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