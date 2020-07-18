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18.07.2020 19:54
Рубрика: Происшествия

В Анапе у фотографов изъяли краснокнижных животных

Текст: Ирина Белова

В Анапе у фотоживодеров изъяли четыре редкие птицы и два животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Фото: Пензенский зоопарк
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Очередной рейд провела межведомственная группа по пресечению нарушений в сфере животного мира. В ее состав вошли сотрудники управления торговли администрации, полиции, Росприроднадзора и ветеринарного управления.

В результате у дельцов изъяли на смотровой площадке "Ласточкино гнездо" двух краснокнижных ястребов, а на Пионерском проспекте - две яванские макаки и двух попугаев ара, занесенных в конвенцию о международной торговле видами дикой фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

Содержание таких животных у фотографов категорически недопустимо согласно статье 8.35 КоАП.

Всех животных отправили в лицензированный зоопарк в анапском селе Витязево, а горе-фотографов оштрафуют.

Как писала "РГ", в прошлом году у нерадивых граждан многократно изымали измученных животных. Например, в Геленджике сотрудникам полиции пришлось забрать сразу пятнадцать особей у мужчины, который зарабатывал на перепродаже экзотических и даже диких зверей и птиц, а в Сочи у фотографа изъяли 17-летнего попугая без документов.

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