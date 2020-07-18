Риккардо Мути посвятил проект "Дороги дружбы" Сирии

Несмотря на все обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, уникальный музыкальный проект итальянского маэстро Риккардо Мути The Roads of Friendship ("Дороги дружбы"), выступающего с концертами в горячих точках мира и значимых местах всемирного культурного наследия, состоялся - уже в 24-й раз. В этом году проект был посвящен Сирии и, как всегда, содержал в себе гуманистическое послание Мути: под знаком музыки две разные страны могут встретиться, потому что музыка - вне политики.

Оммаж Пальмире

Между тем от идеи лететь выступать в Сирию пришлось отказаться из-за напряженной ситуации в стране. "Мы не смогли организовать концерт в Дамаске, - пояснил Мути, - где уже выступали много лет назад, до войны. Но в Италии к нам присоединились сирийские музыканты - экспатрианты, живущие далеко от своей родины. Мы вместе играли концерт в Равенне, а потом в Пестуме - археологическом памятнике, связанном с античной сирийской Пальмирой. В этом смысле, мы будто побывали в Сирии".

"Дороги дружбы" Риккардо Мути стали оммажем Пальмире, несколько лет назад изуродованной бомбежками ИГИЛ. Концерты прошли с посвящением Халиду Асааду, сирийскому ученому-археологу, исследователю Пальмиры, похищенному и публично казненному террористами в 2015 году, и Хеврин Халаф, курдско-сирийской общественной деятельнице, выступавшей за права женщин, за толерантное единство христиан, арабов и курдов. В октябре прошлого года Хеврин Халаф была убита на автомагистрали на севере Сирии боевиками. В память о жертвах войны в Сирии Мути исполнил "Героическую" симфонию Бетховена. Именно этим сочинением он начинал когда-то свой проект "Дороги дружбы", прилетев в 1997 году на военном самолете с музыкантами Ла Скала в разрушенный бомбами Сараево.

- Эта потрясающая музыка была знаком нашего братства и началом ежегодного паломничества, диалога на языке музыки - единственном, который не может быть истолкован неправильно, - говорит Мути. - В 2004 году я дирижировал концертом в Сирии, в древнеримском амфитеатре в Босре, между Дамаском и Алеппо, и мне хотелось бы знать, что случилось с музыкантами, которые играли с нами в то время. Увы, наши надежды на будущее этих людей были разрушены происходящими событиями в Сирии. Должен сказать, что и для нас в этом году вернуться на сцену и сыграть первый с начала пандемии концерт на открытии Равеннского фестиваля было своего рода актом мужества. Но мы продолжаем наш путь и выполняем наше обязательство помнить и чтить народы, переживающие трагические времена.

Италия сама в этом году пережила трагическое время, приняв первой из европейских стран удар пандемии и потеряв за несколько месяцев почти 35000 тысяч своих граждан: это цифры, сопоставимые с военными потерями. Между тем, именно Риккардо Мути и его супруга, оперный режиссер и руководитель Равеннского фестиваля Кристина Маццавиллани-Мути настояли на том, чтобы в Италии зазвучала живая музыка. План, представленный Мути и фестивалем в Равенне министру культуры Дарио Франческини, стал, по сути, базовым концептом возобновления концертной жизни после пандемии - на открытых площадках, в соответствии с санитарными протоколами, с соблюдением дистанционной рассадки. И это был прорыв в карантинной музыкальной жизни Европы. Первый публичный концерт маэстро Мути провел на открытии Равеннского фестиваля, исполнив "Мечты" Александра Скрябина, прозвучавшее в его интерпретации, как "мираж", полный меланхолии, и моцартовские сочинения: мотет Exsultate, jubilate ("Радуйтесь, ликуйте") и симфония "Юпитер" (№41). В средневековой крепости Бранкалеоне, где на открытом воздухе было разрешено провести Равеннский фестиваль, присутствовало 300 человек - то количество публики, которое cмогла принять Рокка с социальным дистанцированием.

Бетховен для Сирии

На исполнении "Героической" симфонии перед храмом Посейдона удалось разместить 1000 человек (максимум, согласно антиковидному регламенту). Предельное эмоциональное напряжение этой бетховенской симфонии, где борьба оборачивается траурным маршем, а скорбь - гимном - особенно близки творческой манере Мути. Но квинтэссенцией его нынешней интерпретации стал похоронный марш, звучавший, казалось, не только по жертвам сирийской войны, но и по сотням тысячам людей на земле, погибшим в пандемию.

Для исполнения "Героической" к Риккардо Мути и Молодежному оркестру Луиджи Керубини присоединились девять сирийских музыкантов - участников Сирийского эмигрантского филармонического оркестра (SEPO), созданного в 2015 году в Германии. Многие музыканты этого оркестра до войны играли в Дамаске в Сирийском национальном симфоническом оркестре, участвовавшем в проекте "Дороги дружбы" в Босре. В этом году музыканты SNSO не смогли прилететь в Италию, но главный дирижер оркестра Миссак Багдабурян передал из Дамаска послание Равеннскому фестивалю, где говорилось, что "Дороги дружбы" - важный знак поддержки для сирийского народа, заплатившего высокую цену в борьбе с фанатизмом: даже камни Пальмиры, Эблы и других археологических памятников стали жертвами ненависти и мракобесия. Но Сирийский Национальный оркестр смог присоединиться к "Дорогом дружбы", исполнив в Оперном театре в Дамаске "Героическую" симфонию Бетховена, которую транслировали через Facebook.

Между тем в Италии вместе с Риккардо Мути выступили еще две участницы. Певица Айнур Доган, "золотой голос" турецкого Курдистана, регулярно выступающая с легендарной оппозиционно-политической группой Grup Yorum, которая пела исступленные болью и страстью песни о судьбе курдского народа, и журналистка, художница Зехра Доган, отсидевшая 600 дней в тюрьме за картину, где она изобразила разрушение турецкими военными курдского города Нусайбин в 2016 году. Как заметил Риккардо Мути: "Быть заключенным в тюрьму за рисунок, за стихи, за песню, защищая культуру - это форма мученичества".

Во время концерта Зехра Доган на растянутом между колоннами храма Посейдона белом полотне рисовала мифологическое траурное шествие: женщины несут на своих плечах умершую в белом саване - скорбную метафору современного мира, охваченного конфликтами и войнами. Именно поэтому Риккардо Мути и Равеннский фестиваль 24 года назад начали прокладывать "дороги дружбы" в разные точки мира, твердо настаивая на том, что в современном мире, испытывающем кризис гуманизма, только музыка и культура остаются способными объединять людей, поднимать их дух в самых сложных обстоятельствах.

Прямая речь

Риккардо Мути:

- Хотя Равеннский фестиваль в этот раз проходит в необычных условиях (скажем так, беспрецедентных) из-за коронавируса и серьезных последствий, которые он имел для Италии, мы хотим всему миру донести мысль, что Италия, хоть и "ранена", все же находит в себе силы проявить солидарность. "Похоронный марш из Героической симфонии отражает наше отношение к преступлениям, совершенным против людей и против культуры, подобным тому, что произошло в Пальмире. И Афинский Акрополь, и греческие храмы в Пестуме, и Пальмира отражают одно и то же стремление к гармонии и красоте; они вечны и все же хрупки, о чем свидетельствует образ Пальмиры, поврежденной ИГИЛ. Мир переживает плохие времена, но мы соединились в музыке, чтобы передать послание миру: культура может быть сильнейшим оружием. Как говорит блаженный Августин, музыка лечит душу. Гармония врачует раны, видимые и невидимые.

Справка "РГ"

Проект "Дороги дружбы" - гуманитарный международный музыкальный проект Риккардо Мути. Проводится с 1997 года совместно с Равеннским фестивалем. Среди маршрутов "Дорог дружбы" - Сараево, Бейрут, Иерусалим, Москва, Ереван, Дамаск, Нью-Йорк, Иллинойс, Каир, Найроби, Тегеран, Киев, Афины.

Между тем

С 18 по 31 июля маэстро Риккардо Мути проведет в Равенне в театре Алигьери свою ежегодную Итальянскую оперную академию для молодых дирижеров из разных стран. В этом году музыканты будут работать над партитурой оперы "Сельская честь" Пьетро Масканьи. Программа XXXI Равеннского фестиваля продлится до 30 июля. Среди ее участников Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра (27 июля). В программе сочинения Россини, Дебюсси, Мендельсона, Прокофьева. В ноябре Равеннский фестиваль представит три театральных премьеры: "Данте проект" Сергея Полунина, "Дон Жуан" Моцарта и "Фауст" Шарля Гуно под руководством Кристины Маццавиллани-Мути.