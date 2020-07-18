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18.07.2020 13:46
Рубрика: Власть

Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана

Текст: Александр Степанов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.

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Как сообщает РИА Новости, разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны. Министры обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомства двух стран.

Так же российский министр проинформировал Закира Гасанова о начавшейся внезапной проверке боевой готовности войск.

Сергей Шойгу подчеркнул, что эти учения плановые, и никак не связаны с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Азербайджан Правительство Минобороны

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