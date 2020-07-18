Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Азербайджана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.

Как сообщает РИА Новости, разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны. Министры обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомства двух стран.

Так же российский министр проинформировал Закира Гасанова о начавшейся внезапной проверке боевой готовности войск.

Сергей Шойгу подчеркнул, что эти учения плановые, и никак не связаны с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе.