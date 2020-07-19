Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19

Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Нам надо обязательно подкрепить вакцинацией те успехи, которых мы достигли в результате карантинных мероприятий", - цитирует эксперта ТАСС.

По словам академика, прививку против коронавирусной инфекции в первую очередь необходимо делать учителям и пожилым людям, а также всем, кто живет и работает в замкнутых коллективах. А вот людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы вакцина противопоказана. Ранее Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал население страны не испытывать стационары на прочность в условиях распространения инфекции, а соблюдать меры предосторожности и не игнорировать правила профилактики. Это нужно, чтобы выиграть время для завершения работы над вакциной против коронавируса.

Над эффективным лекарством от нового типа коронавируса сейчас работают ученые всех ведущих стран мира. В России сейчас завершается вторая фаза испытаний вакцины от COVID-19, которую проводит Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Эксперты рассчитывают получить результаты уже к третьему августа.