Полиция задержала подозреваемого по делу о пожаре в соборе в Нанте

Французская полиция задержала подозреваемого по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте. Как пишет Le Figaro, речь идет о 39-летнем выходце из Руанды.

Мужчина на добровольных началах помогал епархии, именно он должен был закрыть двери собора в пятницу вечером. Как отметил прокурор Пьер Сенне, следователи хотят уточнить некоторые его показания, в которых обнаружились противоречия. К тому же он имел все ключи от собора, а признаков взлома эксперты пока не обнаружили. Судья, курирующий это дело, подчеркнул, что выводы делать преждевременно. В настоящее время следовали изучают несколько версий, причиной пожара мог быть как поджог, так и несчастный случай, неисправность электропроводки.

По словам священнослужителей, задержанный мужчина - очень добрый, улыбчивый, но довольно тихий. Из Рунады он прибыл во Францию несколько лет назад, и в последнее время пытался продлить визу.

Напомним, пожар в соборе Святых Петра и Павла вспыхнул в субботу утром. К тушению огня были привлечены более 100 пожарных, однако им не удалось спасти витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. В результате происшествия никто не пострадал.

В связи с тем, что было обнаружено три очага возгорания, основной версией следователей стал умышленный пожог. Хотя не исключается, что к пожару привела неисправность электропроводки.