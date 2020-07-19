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Рубрика: В мире

Прокурор французского Нанта назвал возможную причину пожара в соборе

Никаких следов взлома на входах в собор Святых Петра и Павла не обнаружено. Об этом заявил прокурор города Пьер Сен. По его словам, пожар в соборе 15 века мог вспыхнуть из-за поджога, передает агентство "Франс Пресс".

Фото: by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP
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"Проверка выявила три очага возгорания на значительном расстоянии друг от друга. Один из них находился на уровне сгоревшего большого органа", - приводит пояснения прокурора РИА Новости.

Собор во французском Нанте вспыхнул накануне утром. Пожарным понадобилось три часа, чтобы полностью справиться с огнем. Французский фонд наследия уже объявил сбор пожертвований на реставрацию органа собора Святых Петра и Павла. В организации сообщили, что средства собирают совместно с Министерством культуры Франции, поэтому они будут перечислены исключительно по назначению.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.

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