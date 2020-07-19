Самые распространенные ошибки водителей при парковке

Умелое маневрирование на стоянке - навык, который приходит к водителям с опытом. Тут действует простое правило: чем больше, тем лучше. То есть чем больше тренируешься парковать автомобиль, тем лучше учишься это делать и тем меньше со временем достается проблем машине. И начинающий водитель, и опытный автомобилист должен действовать на парковке спокойно и осторожно, чтобы избежать ошибок, о которых мы и поговорим ниже.

Один из важных навыков, который приходит молодому водителю вместе с практикой, - это умение чувствовать габариты своего автомобиля. Благодаря развитому пространственному мышлению автомобилист может виртуозно запарковать свой автомобиль даже в условиях ограниченного пространства, правильно рассчитав при этом "на глаз" безопасное поле для маневра.

Если глазомер не развит, то и расчеты эти будут ошибочны. И в этом случае высока вероятность того, что при выезде задним ходом с перпендикулярной парковки автомобилист ошибется при определении угла поворота и заденет рядом стоящую машину.

Кстати, отсутствие навыка сосредотачиваться на сразу нескольких "проблемных" точках в парковочном пространстве - например, впереди, сбоку и позади машины - может также обернуться проблемами при парковке. И проблемы эти отражаются на кузове машины в виде царапин, потертостей и вмятин.

Другую распространенную ошибку при перпендикулярной парковке часто совершают начинающие владельцы машин с низким клиренсом и низким передним свесом. Устанавливая такой автомобиль на парковку, например, во дворе дома, автомобилист должен внимательно следить за тем, чтобы не насесть на бордюр. В лучшем случае можно отделаться царапинами на свесе, а в худшем случае и вовсе уехать с этого места без бампера.

Не стоит стараться встать вплотную к бордюру и при параллельной парковке. Если делать это неумело, в процессе можно поцарапать шины и колесные диски. А если делать это не только неумело, но и резко, есть риск и вовсе порвать боковую часть покрышки. Минимальное оптимальное расстояние от боковины машины до бордюра при параллельной парковке составляет примерно 10 см. Сильно увеличивать это расстояние не рекомендуется, так как в случае, когда машина далеко стоит от бордюра, она создает помехи для движения других автомобилей по парковочному пространству.

Владельцы автомобилей с АКПП часто допускают на стоянке другую ошибку на парковке: включают задний ход, когда автомобиль продолжает катиться вперед. А в таких условиях, пусть даже машина и движется по стоянке медленно, вырастает риск преждевременного износа узлов автоматической трансмиссии. Чтобы не рисковать лишний раз коробкой передач, лучше сначала полностью остановить автомобиль, а потом уже включать заднюю скорость.

Другая ошибка на парковке, которая также создает дополнительные условия для износа компонентов автомобиля, заключается в привычке поворачивать руль неподвижно стоящего автомобиля. Некоторые водители делают это, не осознавая, что так они вредят рулевой системе своего автомобиля. Все же лучше сразу запарковать машину в правильное положение и остановить ее, чтобы потом не пришлось "докручивать" рулем. .