В австралийском штате Виктория введут масочный режим

Власти штата Виктория в Австралии готовятся ввести режим обязательного ношения медицинских масок в Мельбурне и районе Митчелл. Это связано с ростом числа заболевших коронавирсом, сообщает телеканал 7 News.

"Нарушителей ждут штрафы на сумму до 140 долларов США. Исключение сделают только для людей с медицинскими противопоказаниями, детей до 12 лет и тех, кто не может работать в маске с учетом своего профиля. Нововведение будет действовать с 22 июля", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Статистику заболеваемости озвучил министр штата Дэниэл Эндрюс. По данным на воскресенье зарегистрировано 363 новых случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число заболевших в штате Виктория составляет 5 тысяч 696 человек.

Рост заболеваемости стал причиной закрытия в начале июля границ между двумя крупнейшими штатами Австралии - Викторией и Новым Южным Уэльсом. Срок введенного запрета будет напрямую зависеть от ситуации с коронавирусом на территории страны. Ранее власти заявили, что для большинства иностранных туристов границы Австралия останутся закрытыми до конца 2020 года.