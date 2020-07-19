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19.07.2020 13:49
Рубрика: В мире

Выходец из Руанды задержан по делу о пожаре в соборе Нанта

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Полицейские задержали 39-летнего выходца из Руанды в рамках расследования дела о преднамеренном поджоге собора Святых Петра и Павла в Нанте (департамент Атлантическая Луара) на западе Франции.

Как сейчас выясняется, этот африканец несколько лет назад перебрался в Нант, где нашел приют в местной католической епархии. В течение последнего времени на добровольных началах работал в соборе Святых Петра и Павла, прислуживал священникам во время религиозных церемоний.

Фото: by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP
Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора

За день до пожара вечером в пятницу именно он, как заявил прокурор Нанта Пьер Санес, последним покинул храм, закрыв двери на ключ.

К тому же, по некоторым данным, у этого "добровольца" возникли трения с местной префектурой в связи с истечением сроков его временного вида на жительство во Франции. Как здесь предположили, эта ситуация могла "вызвать гнев" африканца и подвигнуть к преступным действиям.

Правда, по словам прокурора, пока ничто не позволяет предъявить этому человеку обвинение в поджоге, несмотря на то, что на первом допросе он давал весьма путаные показания относительно того, чем занимался в тот день.

Пьер Сенес считает, что не следует "спешить с выводами", а дождаться дополнительных результатов расследования. При этом добавил, что наряду с криминальной рассматривается и версия случайного возгорания из-за проблем с электричеством в храме.

Ранее сообщалось, что пожар начался одновременно в трех точках собора: в районе большого органа, а также в двух местах внутри нефа. Как было установлено, все они находились рядом с элементами электрооборудования церкви.

Фото: AP Photo/Thibault Camus
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Во всем этом предстоит разобраться экспертам, в частности, тем, что были направлены в Нант из Парижа.

В результате пожара один из крупнейших готических соборов страны серьезно пострадал. Полностью сгорели старинный орган, часть витражей, а также картина известного французского художника XIX века Ипполита Фландрена "Святой Клэр, епископ Нантский, исцеляет слепых".

Тем не менее, этот ущерб не сопоставим с тем, что был нанесен огнем парижскому Нотр-Даму в апреле прошлого года, на восстановление которого в ближайшие годы уйдут сотни миллионов евро.

В мире Европа Франция

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