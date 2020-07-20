Академик Гинцбург опроверг тайную вакцинацию представителей элиты от COVID-19

О том, что представители российской элиты смогли сделать прививку от COVID-19 еще в апреле, сообщил Bloomberg, "Медуза", об этом также говорил и Станислав Белковский в своей программе на "Эхо Москвы". Все источники рассказали, что экспериментальную вакцину, разработанную в Центре Гамалеи, опробовали на себе многие политики и представители высшего эшелона исполнительной власти. Агентство сообщило, что имеет подтверждения от десятков привившихся, причем некоторые жаловались на побочные эффекты, другие сказали, что отказались от вакцинации.

Академик Гинцбург эту информацию опроверг.

"Ничего не знаю про крупных, и про мелких тоже", - сказал Гинцбург "Интерфаксу".

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в свою очередь, сообщил, что клинические испытания двух форм вакцины, разработанной исследовательским центром им. Гамалеи, продолжаются, но на настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена.

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов также опроверг информацию агентства: "Это спекуляция. Еще не были проведены доклинические исследования, это слухи".

Впрочем, по крайней мере один высокопоставленный чиновник публично заявлял, что сделал вакцинацию от COVID-19 новой вакциной. Это глава Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Дмитриев сообщил в своей колонке изданию Newsweek, что принял участие в тестировании (клинических исследованиях) вакцины в качестве добровольца. РФПИ участвует в совместном проекте по разработке вакцины с Центром Гамалеи, поэтому его руководитель, видимо, решил лично удостовериться в эффективности и безопасности препарата, в создании которого принимает непосредственное участие.