Госдума прекратит депутатские полномочия Дегтярева 21 июля

Госдума на заседании во вторник, 21 июля, собирается освободить Михаила Дегтярева от полномочий депутата. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета ГД.

Решение будет приниматься в связи с назначением Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия".

Дегтярев в Думе возглавляет комитет по вопросам физической культуры, спорта, делам молодежи и туризма.

Совет обсудил тему снятия с него полномочий депутата. "Этот вопрос будет рассмотрен завтра в начале пленарного заседания", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.

- Считаем правильным как можно быстрее принять решение с тем, чтобы он мог уже исполнять обязанности губернатора Хабаровского края безотлагательно и участвовать в решении социально-экономических проблем региона, очень важного для нашей страны, помогать нашим гражданам, - заявил спикер.

Кроме того, Госдумой будет рассмотрена инициатива фракции ЛДПР, которая предложила назначить Бориса Пайкина на освобождающуюся должность председателя комитета.

- Мы заслушаем кандидата на должность председателя комитета, а затем уже депутаты определятся и выскажут свою позицию через голосование, - сообщил Володин.

Спикер, кроме того, прокомментировал назначение Михаила Дегтярева.

- Несмотря на его возраст, уже прошел достаточно серьезную школу, возглавлял большой и ответственный комитет Государственной думы, - напомнил он. - Ну и конечно, он сам приехал из региона, хорошо представляет ситуацию не только в столице, но и в регионах нашей страны, поэтому мы со своей стороны будем делать все, чтобы у него все получилось.