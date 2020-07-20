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20.07.2020 18:47
Рубрика: Власть

Госдума прекратит депутатские полномочия Дегтярева 21 июля

Текст: Татьяна Замахина

Госдума на заседании во вторник, 21 июля, собирается освободить Михаила Дегтярева от полномочий депутата. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета ГД.

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Решение будет приниматься в связи с назначением Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия".

Дегтярев в Думе возглавляет комитет по вопросам физической культуры, спорта, делам молодежи и туризма.

Совет обсудил тему снятия с него полномочий депутата. "Этот вопрос будет рассмотрен завтра в начале пленарного заседания", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.

- Считаем правильным как можно быстрее принять решение с тем, чтобы он мог уже исполнять обязанности губернатора Хабаровского края безотлагательно и участвовать в решении социально-экономических проблем региона, очень важного для нашей страны, помогать нашим гражданам, - заявил спикер.

Кроме того, Госдумой будет рассмотрена инициатива фракции ЛДПР, которая предложила назначить Бориса Пайкина на освобождающуюся должность председателя комитета.

- Мы заслушаем кандидата на должность председателя комитета, а затем уже депутаты определятся и выскажут свою позицию через голосование, - сообщил Володин.

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Спикер, кроме того, прокомментировал назначение Михаила Дегтярева.

- Несмотря на его возраст, уже прошел достаточно серьезную школу, возглавлял большой и ответственный комитет Государственной думы, - напомнил он. - Ну и конечно, он сам приехал из региона, хорошо представляет ситуацию не только в столице, но и в регионах нашей страны, поэтому мы со своей стороны будем делать все, чтобы у него все получилось.

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