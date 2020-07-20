Минобороны: Ученым предстоит госрегистрация вакцинного препарата от COVID

По словам начальника 48-го ЦНИИ войск РХБ-защиты Вооруженных Сил РФ полковника медслужбы Сергея Борисевича, проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной совместно Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф.Гамалеи, в госпитале имени Бурденко таким образом завершается.

При этом ученым, по его словам, еще предстоит огромный пласт аналитической работы. Это и составление итоговых отчетов, и представление результатов, и государственная регистрация вакцинного препарата. "Но имеющиеся данные анализов уже сейчас подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу. А компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком", - цитирует газета "Красная звезда" полковника Борисевича.

Отмечается, что запатентованные изобретения, научные достижения и опыт сотрудников 48-го ЦНИИ войск РХБ-защиты помогли значительно сократить сроки доклинической оценки безопасности и эффективности вакцины от COVID-19.

В частности, по словам военных медиков, в ходе доклинических испытаний вакцины для оценки защитной эффективности лекарственных средств использовалась разработанная в 48-м ЦНИИ методология количественной оценки возбудителя, а также лабораторная модель, позволяющая воспроизводить протекание тяжелого острого респираторного заболевания (SARS-CoV).

"Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации", - уверен начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ-защиты.

В Минобороны напомнили, что 48-й ЦНИИ имеет огромный опыт работы по оценке защитной эффективности лекарственных средств. Так, за почти 80 лет своего существования институт "выдал" государству десятки вакцин. Причем они не только активно использовались в прошлом, но и продолжают использоваться в настоящем, например, чумная, сибиреязвенная и оспенная вакцины.