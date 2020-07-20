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20.07.2020 16:26
Рубрика: Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Текст: Иван Егоров
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Смотрим на все сквозь пальцы - и вот итог: один погиб, судьбадругого сломана. Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС Смотрим на все сквозь пальцы - и вот итог: один погиб, судьбадругого сломана. Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Смотрим на все сквозь пальцы - и вот итог: один погиб, судьбадругого сломана. Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС

По ее словам, дело будет направлено для рассмотрения по существу в Пресненский районный суд Москвы.

Ефремова обвиняют по статье 264 УК РФ о нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
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Как отметила официальный представитель прокуратуры, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем "Jeep Grand Cherokee Overland", следовавшим по четвертой полосе проезжей части дороги Смоленской-Сенной площади по направлению от Ленинского проспекта в сторону Нового Арбата.

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Во время движения он превысил установленное ограничение скорости. Утратив ориентиры границ полос проезжей части, Ефремов совершил выезд на полосу встречного движения. Несмотря на это, он не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил свое движение. В результате напротив дома номер 3 по Смоленской площади произошло столкновение с автомобилем "ВИС 234900", которым управлял житель Рязанской области. Водитель автомобиля получил многочисленные телесные повреждения, от которых он скончался в медицинском учреждении.

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