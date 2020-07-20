Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Смотрим на все сквозь пальцы - и вот итог: один погиб, судьбадругого сломана. Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС

По ее словам, дело будет направлено для рассмотрения по существу в Пресненский районный суд Москвы.

Ефремова обвиняют по статье 264 УК РФ о нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как отметила официальный представитель прокуратуры, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем "Jeep Grand Cherokee Overland", следовавшим по четвертой полосе проезжей части дороги Смоленской-Сенной площади по направлению от Ленинского проспекта в сторону Нового Арбата.

Во время движения он превысил установленное ограничение скорости. Утратив ориентиры границ полос проезжей части, Ефремов совершил выезд на полосу встречного движения. Несмотря на это, он не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил свое движение. В результате напротив дома номер 3 по Смоленской площади произошло столкновение с автомобилем "ВИС 234900", которым управлял житель Рязанской области. Водитель автомобиля получил многочисленные телесные повреждения, от которых он скончался в медицинском учреждении.