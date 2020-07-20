ЦИК: Выборы нового губернатора Хабаровского края пройдут в 2021 году

Выборы нового главы Хабаровского края состоятся в единый день голосования в 2021 году. Об этом сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.

"С учетом сроков, установленных законом, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в следующем году, совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва", - сказал он, добавив, что единый день голосования запланирован на 19 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом отрешил Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы Михаила Дегтярева.

Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки и организации убийств. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.