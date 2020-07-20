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20.07.2020 15:44
Рубрика: Власть

ЦИК: Выборы нового губернатора Хабаровского края пройдут в 2021 году

Текст: Галина Мисливская

Выборы нового главы Хабаровского края состоятся в единый день голосования в 2021 году. Об этом сообщил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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"С учетом сроков, установленных законом, выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в следующем году, совместно с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва", - сказал он, добавив, что единый день голосования запланирован на 19 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом отрешил Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы Михаила Дегтярева.

Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в причастности к деятельности преступной группировки и организации убийств. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

В регионах Власть Работа власти Регионы Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Уголовное дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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