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20.07.2020 10:47
Рубрика: Происшествия

Прокуратура проверит исчезновение самолета Ан-2 в Бурятии

Текст: Артем Красиков

Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с исчезновением самолета в Бурятии, сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.

Самолет Ан-2 пропал с радаров Бурятии

"Будет изучена документация, связанная с техническим состоянием и предполетной подготовкой воздушного судна, а также с соблюдением правил использования воздушного пространства", - отмечается в сообщении.

Напомним, что вечером 19 июля Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел из села Кырен и в назначенное время самолет не вышел на связь. На борту находилось шесть человек.

Ан-2 выполнял полет над Тункинским и Окинским районами для определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.

На поиск пропавшего борта вылетели два самолета и вертолет. Доследственную проверку также проводит Восточно-Сибирское управление на транспорте СК РФ.

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