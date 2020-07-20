У российских Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan нашли утечку топлива

Росстандарт объявил отзывную кампанию двух моделей Volkswagen Group: соплатформенных Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, оснащённых дизельным двигателем. У автомобилей может случиться утечка топлива.

Это может произойти по причине заводского брака: на дизельные Kodiaq и Tiguan "может быть установлен шланг несоответствующего качества". Во время визита на станцию техобслуживания будет заменён шланг топливной магистрали. Список номеров дефектных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта.

В акции участвует 2472 кроссовера указанных моделей, которые были выпущены с 2019 по 2020 годы.

Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan оснащены дизелем 2.0 TDI мощностью 150 л.с. Он идёт в паре с 7-ступенчатым "роботом" DSG и системой полного привода. Цена на Kodiaq с таким силовым агрегатом начинается от 2 202 000 рублей, Tiguan стоит чуть дороже - минимум 2 309 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что в России были отозваны Volkswagen Polo, которым на заводе наклеили неправильные стикеры.