В Париж доставили "черные ящики" сбитого в Иране украинского самолета

В Париж доставили бортовые самописцы украинского Boeing 737, сбитого в Иране в январе этого года. Информацию подтвердил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Черные ящики" рейса № PS752 доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать", - написал дипломат в Twitter.

Агентство Associated Press ранее сообщало, что из-за санкций США иранские эксперты не смогли получить необходимое для расшифровки записей оборудование.

Напомним, принадлежащий "Международным авиалиниям Украины" Boeing 737, на борту которого находились 176 человек, был сбит силами противовоздушной обороны Ирана через несколько минут после вылета из Тегерана.

Организация гражданской авиации республики недавно заявила, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка. "Один из комплексов ПВО был перемещен. При этом не была выполнена перенастройка оборудования", - подчеркивается в документе.