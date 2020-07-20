Задолго до Renault Duster: как Chevrolet Niva могла стать "паркетником"

В 1986 году, спустя девять лет после выхода классической "Нивы" (ВАЗ-2121), Волжский автозавод принялся за разработку преемника модели. По техническому заданию необходимо было не просто создать автомобиль следующей генерации, а реализовать вазовские наработки как инженерные, так и дизайнерские.

Внедорожник малого класса сразу получил заводское обозначение ВАЗ-2123. Сначала концепция предполагала постройку машины на пространственном силовом каркасе с применением наружных пластиковых панелей. Вазовцы хотели модернизировать раздаточную коробку с помощью внедрения цепной передачи по типу Mitsubishi Pajero того времени.

Перспективный кузов требовал серьёзной трансформации в существующем производстве, для раздатки следовало перекроить всю нижнюю часть кузова, трансмиссию и многое другое. В конце концов всё это грозило огромными финансовыми вложениями. В результате автомобиль получил старую раздаточную коробку и уже привычный несущий кузов.

Кроме того, команда разработчиков ВАЗ-2123 разделилась на два лагеря. Одна группа мечтала унифицировать автомобиль повышенной проходимости с новейшим переднеприводным ВАЗ-2108. В этом случае внедорожник имел бы силовой агрегат с поперечным расположением со всеми вытекающими потребительскими качествами. Вторая группа не позволила загубить главное во внедорожнике - исключительную проходимость. А ведь ВАЗ-2123 был близок к кроссоверной концепции.

В качестве двигателя рассматривался 16-клапанник от ВАЗ-2110 и 1,8-литровый дизель, предназначенный для "Москвича-2141". Был выбран готовый вариант - 8-клапанный мотор объёмом 1,7 литра.

В 1989 году на ВАЗе окончательно определились с концепцией -2123. Так появилась пятидверная легковушка повышенной проходимости с продольно расположенным двигателем, системой полного привода с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Что касается дизайна экстерьера, то первые варианты ВАЗ-2123 стилистически получались либо слишком легковесными, либо сильно похожими на универсал ВАЗ-2111. Собственно из-за этого и пришлось перерисовывать внешний вид внедорожника. К 1993 году Валерий Сёмушкин, один из авторов ВАЗ-2121, всё-таки создал современный облик "Нивы".

Примечательно, что Сёмушкин настаивал на том, чтобы запасное колесо располагалось не на пятой двери, а в подкапотном пространстве в угоду дизайна и лучшей обзорности. Рассматривался также вариант с размещением запаски под днищем. Победило "джиповское" решение с сохранением геометрической проходимости и полезного объёма.

1990-е годы внесли свои коррективы в выход ВАЗ-2123. Тольяттинский завод бросил все свои силы и возможности на запуск легкового переднеприводника ВАЗ-2110. Проект новой "Нивы" отдали под крыло опытно-промышленного производства (ОПП) ВАЗа.

Первые ходовые экземпляры ВАЗ-2123 были изготовлены именно в опытно-промышленном производстве. Дебют "Нивы" второго поколения состоялся на Московском автосалоне в 1998 году. Через год вазовцы продемонстрировали модификации модели с кузовом пикап и фургон, которые так и не пошли в серию. С 1999 года по 2002 год на мощностях ОПП по обходным технологиям удалось собрать около 800-1000 машин.

В ВАЗ-2123 тольяттинским конструкторам удалось сохранить высокие внедорожные качества, при этом улучшить уровень комфорта и ходовые характеристики. Автомобиль с увеличенной на 150 мм колёсной базой получился удобным и вместительным, но по проходимости модель всё равно проигрывала ВАЗ-2121.

В столь трудную экономическую ситуацию завод не мог потянуть полноценный серийный выпуск ВАЗ-2123. В 2002 году на перспективную новинку обратил внимание концерн General Motors, который организовал производство внедорожника на совместном предприятии GM-AvtoVAZ. "Ниве" пришлось поменять ладью на логотип Chevrolet.

В период с 2006 по 2008 годы GM-AvtoVAZ выпускал версию внедорожника с 1,8-литровым двигателем Opel Z18XE мощностью 122 л.с. и коробкой передач Aisin AG5. Модель с индексом -21236 пользовалась низким спросом из-за высокой стоимости. Она разошлась тиражом в 1000 машин. В 2009 году Chevrolet Niva пережила рестайлинг. В рамках модернизации автомобиль получил обвес от итальянского ателье Bertone и 60 косметических изменений.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ещё спустя пять лет на Московском автосалоне General Motors представил Niva следующей генерации. Концепт обладал абсолютно новым дизайном экстерьера и интерьера. Под капот планировалось ставить 135-сильный бензиновый двигатель PSA объёмом 1,8 литра. Коробки - пятиступенчатая "механика" и двухступенчатая раздатка.

Внедорожные качества Chevrolet Niva 2 должны были сохранится за счёт постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала. В кризисные годы проект пришлось "заморозить". Запуску модели в том числе помешал срыв строительства в Тольятти мощностей для производства новинки.

Наконец, в конце 2019 года АвтоВАЗ выкупил 50-процентную долю СП GM-AvtoVAZ и вернул бренд Niva. В этом году российская компания переименовала предприятие в "Лада Запад Тольятти", а Niva поменяла фамилию на Lada.

К настоящему моменту изготовлено более 700 тысяч внедорожников. Сертификат Одобрения типа транспортного средства на Lada Niva-2 продлён до 2023 года.