Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.07.2020 13:27
Рубрика: Легковые авто

Задолго до Renault Duster: как Chevrolet Niva могла стать "паркетником"

Текст: Валерий Карташов
С июля 2020 года Niva стали выпускать под логотипом Lada. Автомобиль носил эмблему Chevrolet 18 лет. Каркасный кузов, принципиально новая раздатка, поперечный двигатель. Такой могла стать Chevrolet Niva задолго до появления одного из самых популярных кроссоверов в России Renault Duster. "Российская газета" решила рассказать о самых малоизвестных фактах истории создания внедорожника.

В 1986 году, спустя девять лет после выхода классической "Нивы" (ВАЗ-2121), Волжский автозавод принялся за разработку преемника модели. По техническому заданию необходимо было не просто создать автомобиль следующей генерации, а реализовать вазовские наработки как инженерные, так и дизайнерские.

Внедорожник малого класса сразу получил заводское обозначение ВАЗ-2123. Сначала концепция предполагала постройку машины на пространственном силовом каркасе с применением наружных пластиковых панелей. Вазовцы хотели модернизировать раздаточную коробку с помощью внедрения цепной передачи по типу Mitsubishi Pajero того времени.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Выбираем Hyundai Santa Fe: кроссовер за 500 000 рублей с V6 под капотом

Перспективный кузов требовал серьёзной трансформации в существующем производстве, для раздатки следовало перекроить всю нижнюю часть кузова, трансмиссию и многое другое. В конце концов всё это грозило огромными финансовыми вложениями. В результате автомобиль получил старую раздаточную коробку и уже привычный несущий кузов.

Кроме того, команда разработчиков ВАЗ-2123 разделилась на два лагеря. Одна группа мечтала унифицировать автомобиль повышенной проходимости с новейшим переднеприводным ВАЗ-2108. В этом случае внедорожник имел бы силовой агрегат с поперечным расположением со всеми вытекающими потребительскими качествами. Вторая группа не позволила загубить главное во внедорожнике - исключительную проходимость. А ведь ВАЗ-2123 был близок к кроссоверной концепции.

В качестве двигателя рассматривался 16-клапанник от ВАЗ-2110 и 1,8-литровый дизель, предназначенный для "Москвича-2141". Был выбран готовый вариант - 8-клапанный мотор объёмом 1,7 литра.

В 1989 году на ВАЗе окончательно определились с концепцией -2123. Так появилась пятидверная легковушка повышенной проходимости с продольно расположенным двигателем, системой полного привода с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.

Что касается дизайна экстерьера, то первые варианты ВАЗ-2123 стилистически получались либо слишком легковесными, либо сильно похожими на универсал ВАЗ-2111. Собственно из-за этого и пришлось перерисовывать внешний вид внедорожника. К 1993 году Валерий Сёмушкин, один из авторов ВАЗ-2121, всё-таки создал современный облик "Нивы".

Фото: iStock
Топ-5 популярных, но ненадежных кроссоверов

Примечательно, что Сёмушкин настаивал на том, чтобы запасное колесо располагалось не на пятой двери, а в подкапотном пространстве в угоду дизайна и лучшей обзорности. Рассматривался также вариант с размещением запаски под днищем. Победило "джиповское" решение с сохранением геометрической проходимости и полезного объёма.

1990-е годы внесли свои коррективы в выход ВАЗ-2123. Тольяттинский завод бросил все свои силы и возможности на запуск легкового переднеприводника ВАЗ-2110. Проект новой "Нивы" отдали под крыло опытно-промышленного производства (ОПП) ВАЗа.

Первые ходовые экземпляры ВАЗ-2123 были изготовлены именно в опытно-промышленном производстве. Дебют "Нивы" второго поколения состоялся на Московском автосалоне в 1998 году. Через год вазовцы продемонстрировали модификации модели с кузовом пикап и фургон, которые так и не пошли в серию. С 1999 года по 2002 год на мощностях ОПП по обходным технологиям удалось собрать около 800-1000 машин.

В ВАЗ-2123 тольяттинским конструкторам удалось сохранить высокие внедорожные качества, при этом улучшить уровень комфорта и ходовые характеристики. Автомобиль с увеличенной на 150 мм колёсной базой получился удобным и вместительным, но по проходимости модель всё равно проигрывала ВАЗ-2121.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Что может изъять инспектор ГИБДД

В столь трудную экономическую ситуацию завод не мог потянуть полноценный серийный выпуск ВАЗ-2123. В 2002 году на перспективную новинку обратил внимание концерн General Motors, который организовал производство внедорожника на совместном предприятии GM-AvtoVAZ. "Ниве" пришлось поменять ладью на логотип Chevrolet.

В период с 2006 по 2008 годы GM-AvtoVAZ выпускал версию внедорожника с 1,8-литровым двигателем Opel Z18XE мощностью 122 л.с. и коробкой передач Aisin AG5. Модель с индексом -21236 пользовалась низким спросом из-за высокой стоимости. Она разошлась тиражом в 1000 машин. В 2009 году Chevrolet Niva пережила рестайлинг. В рамках модернизации автомобиль получил обвес от итальянского ателье Bertone и 60 косметических изменений.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ещё спустя пять лет на Московском автосалоне General Motors представил Niva следующей генерации. Концепт обладал абсолютно новым дизайном экстерьера и интерьера. Под капот планировалось ставить 135-сильный бензиновый двигатель PSA объёмом 1,8 литра. Коробки - пятиступенчатая "механика" и двухступенчатая раздатка.

Фото: iStock
Какие системы действительно снижают мощность двигателя

Внедорожные качества Chevrolet Niva 2 должны были сохранится за счёт постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала. В кризисные годы проект пришлось "заморозить". Запуску модели в том числе помешал срыв строительства в Тольятти мощностей для производства новинки.

Наконец, в конце 2019 года АвтоВАЗ выкупил 50-процентную долю СП GM-AvtoVAZ и вернул бренд Niva. В этом году российская компания переименовала предприятие в "Лада Запад Тольятти", а Niva поменяла фамилию на Lada.

К настоящему моменту изготовлено более 700 тысяч внедорожников. Сертификат Одобрения типа транспортного средства на Lada Niva-2 продлён до 2023 года.

#Lada #Chevrolet